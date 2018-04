Una serata speciale in compagnia di Bagnato, Ciardo, Angeri e Bozzi all'Anchecinema Royal con lo spettacolo "My Friends"

MYFRIENDS , Giovedì 19 aprile 2018 | ore 20 ingresso - sipario ore 21 presso il Teatro polifunzionale AncheCinema

Insieme in via del tutto eccezionale, MASSIMO BAGNATO, RENATO CIARDO, RINO ANGERI, LEO BOZZI per una serata dedicata al divertimento e alla buona musica!

Per informazioni e prenotazioni - 392.3417376 - 347.0921861