Al Teatro Kismet in scena 'My true self rivisited'

Il 21 marzo - ore 21.00 - in scena al Teatro Kismet di Bari il secondo appuntamento con il Focus fattoria vittadini e lo spettacolo "MY TRUE SELF revisited".

Per l'occasione sarà disponibile al botteghino del Teatro Kismet un'ora prima dello spettacolo il biglietto last minute a 5 € per DAB2019, la rassegna di danza contemporanea del Comune di Bari.

Maya Weinberg lavora sulla necessità di sperimentare le dinamiche del desiderio di essere qualcun altro come mezzo per liberare il proprio vero “io”. Attraverso l’utilizzo di immagini create dal proprio mondo interiore, i danzatori segnano i confini del loro territorio sul palcoscenico e si preparano ad affrontare

le sfide personali con la sensazione di sicurezza che solo un gruppo offre. Quando l’intento fallisce, senso di perdita e vuoto invadono la scena, dando vita, tuttavia, a piccoli momenti magici. In questa versione revisited ciò che cambia sono la sensibilità e il vissuto degli interpreti che, a 7 anni di distanza, sono giovani adulti con nuovi occhi sul mondo e nuove esperienze alle spalle. Ciò che resta autentico è il coraggio di mettere a nudo il proprio mondo interiore, a volte realmente gettandolo in pasto al pubblico.