N.A.M.E. fest - Moustache Prawn vs Plof vs The Pier at Teatro Kismet

Natale Auguri Musica Estic**i!

Arriva nel mezzo delle feste un evento rockettaro come piace a noi!

Una buona occasione per ritrovarsi davanti a un palco e scambiarsi gli auguri di fine anno!



Sul palco tre band:



Moustache Prawn

PloF

The Pier



e a seguire:

RAIS dj set



Il ticket d'ingresso lo decidi tu!

N.A.M.E. Fest

sabato 30 dicembre 2017

Teatro Kismet, Bari

start ore 21.00

ingresso: up to you!