Nadia Terranova presenta a Rutigliano il suo libro 'Addio fantasmi'

La scrittrice siciliana Nadia Terranova presenta Lunedì 10 Febbraio, alle ore 19, nel salone del Museo Archeologico di Piazza XX Settembre, con ingresso libero, il suo libro «Addio fantasmi» (Einaudi), finalista al Premio Strega e vincitore di diversi premi letterari (Martoglio, Subiaco, Alassio).

Con l’autrice dialogheranno la docente di Lettere Dominga Lepore, il giornalista Gianni Capotorto e il vice sindaco di Rutigliano Mimmo Gigante.

L’incontro è promosso da Barcadoro con l’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo, la Biblioteca Civica e la Pro Loco.

Nel romanzo Terranova racconta l’esistenza di una donna ossessionata da una perdita che solo riattraversando la propria storia potrà davvero liberarsene. Un continuo «corpo a corpo» con il passato «che rende tutti dei sopravvissuti, ciascuno alla propria battaglia».

Nata a Messina nel 1978, Nadia Terranova ha pubblicato anche «Gli anni al contrario» (vincitore di numerosi premi tra cui il Bagutta Opera Prima, il Brancati e l’americano The Bridge Book Award). Ha scritto anche diversi libri per ragazzi ed è tradotta in Europa e negli Stati Uniti.