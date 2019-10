'Napoli in me, tributo a Roberto Murolo a Palazzo Pesce

Sabato 25 gennaio 2020 alle ore 20.30 Palazzo Pesce accoglie “Napoli in me. Tributo a Roberto Murolo” con la voce di Rosapaeda e la chitarra classica di Domenico Lopez.



Un concerto in Puglia che risuona delle liriche dolci, passionali e malinconiche della tradizione partenopea: “Villanella c’all’acqua vai”, “Si tu nenna m’amave n’autranne”, “Sto core mio”, “Chiove” e altri brani che spaziano dal XV al XIX secolo rivivono nella delicatezza della chitarra di Domenico Lopez, musicista e disegnatore cresciuto fra note e pennelli, una passione per la musica in tutte le sue declinazioni e un’attività concertistica internazionale fatta di collaborazioni prestigiose. E nella voce di Rosapaeda – una carriera musicale di trent’anni, formazione vocale con insegnanti gitane, messicane e argentine, approfondimento della tecnica che la porta a scoprire nuove e inaspettate potenzialità espressive e un nuovo stile personale, la scelta di reinterpretare il canto popolare del Sud Italia prima e dell’intero bacino del Mediterraneo poi, una corposa discografia che riscuote il grande successo di pubblico e di critica e numerosi premi prestigiosi –, che qui interpreta un programma musicale che attinge direttamente dalla valigia dei ricordi più intimi e profondi. Perché “Napoli è la voce familiare, è mio padre, mia madre, è la mia matrice profonda che ha sempre connotato alcuni aspetti del mio modulo canoro, talvolta rivisitato, altre volte conservato nella sua tipicità. È il mio personale tributo alla grande tradizione musicale napoletana e al suo massimo esponente: Roberto Murolo.”



Una serata magica sospesa tra sogno e nostalgia per (ri)ascoltare le carezzevoli melodie che hanno il sapore e la potenza delle memorie d’infanzia.