Napoli nobilissima: omaggio ai grandi autori della canzone napoletana con Consiglia Licciardi e Tommaso Chimenti

Un concerto dal vivo di musiche selezionate dal repertorio della canzone d'autore napoletana, punto di riferimento culturale nel mondo.

Sarà la storica cantante napoletana Consiglia LICCIARDI, tra le più amate e apprezzate artiste, insieme a Tommaso CHIMENTI, ad accompagnarci in questo viaggio poetico alla scoperta delle sonorità partenopee, nel suggestivo auditorium di Bari "La Vallisa". Dalla meravigliosa 'Era de maggio' alla 'Serenata napulitana' fino a 'O sole mio' e 'O surdato 'nammurato', un'esperienza emozionante e coinvolgente tra canzoni universali che ci appartengono: c'è tutto il pathos, ci sono tutte le passioni. "La canzone napoletana in qualunque angolo del mondo, sotto qualsiasi latitudine è conosciuta ed apprezzata per le profonde suggestioni che riesce a risvegliare in chi l'ascolta.

La canzone (classica) napoletana rappresenta la più grande ambasciatrice di questa città nel mondo. Consiglia Licciardi ne è la sua maggiore interprete, il suo viaggio fra queste immortali melodie e con la sua magica voce riesce a far emergere l'incantevole bellezza di queste pagine, scritte, spesso, dai più grandi poeti e musicisti che Napoli abbia conosciuto.

Come è nel suo stile, Consiglia segue la tradizione realizzando delle interpretazioni che sono diventate delle 'pietre miliari' sulla strada della canzone napoletana. Voce sublime, studio delle partiture, impeccabili arrangiamenti, se ben amalgamati, riescono a far percepire all'orecchio ed al cuore di chi le ascolta, tutta la bellezza di queste melodie'

L'organico strumentale di questo magico spettacolo, ci riporta agli albori della canzone ed è quello che ci si aspetta dalla tradizione: un mandolino, una chitarra classica di accompagnamento e una chitarra classica di contrappunti."

NAPOLI NOBILISSIMA ... per non dimenticare

omaggio ai grandi autori della canzone napoletana

con Consiglia LICCIARDI e Tommaso CHIMENTI



venerdì 12 gennaio 2018, ore 20.00

Auditorium Diocesano La Vallisa

Piazza del Ferrarese, 4 - Bari



Prezzo biglietto: 12 euro.



CONSIGLIA LICCIARDI, TOMMASO CHIMENTI

con

PEPPE LICCIARDI, chitarra

GIOVANNI DELL'AVERSANA, chitarra

SALVATORE ESPOSITO, mandolino



Info e prenotazioni:

Saverio Fiore

337832542



Web: www.facebook.com/vallisacul...

