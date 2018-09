"Napoli: raccontare il male" al Teatro Petruzzelli per il ciclo "delle Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo"

Zygmunt Bauman sosteneva che la realtà risultava più vera nell’invenzione dei romanzieri che non nelle indagini dei sociologi. La finzione della letteratura può raccontare il vero quanto la storia? Da questa domanda provocatoria è nato il ciclo delle Lezioni di Storia. Romanzi nel Tempo, che si terrà al Teatro Petruzzelli di Bari dal 21 ottobre al 9 dicembre 2018, la domenica alle 11.00.

Sei incontri per raccontare i grandi eventi e il modo di vivere di un’epoca attraverso le pagine di romanzi che per generazioni hanno determinato i modi di pensare e di sentire fino ai nostri giorni, lasciando un segno indelebile nell’immaginario collettivo.

Il 4 novembre Paolo Macry porterà sul palcoscenico del Petruzzelli il lato oscuro di una città incantevole e dannata come Napoli: da Il ventre di Napoli di Matilde Serao a Gomorra di Roberto Saviano.

Domenica 4 novembre 2018

Napoli: raccontare il male ‒ da Il ventre di Napoli di Matilde Serao a Gomorra di Roberto Saviano

Paolo Macry

Poche città al mondo sono state raccontate quanto Napoli. I suoi vizi e i suoi incanti, i suoi drammi e le sue speranze, i personaggi famosi o sconosciuti che hanno reso unica la sua storia. Grandi scrittori hanno descritto in modo suggestivo i mille volti della città in libri memorabili: così è anche per Napoli come icona del degrado, della violenza, della criminalità organizzata, nelle pagine di due bestseller che, a distanza di oltre un secolo l’uno dall’altro, hanno raccontato il lato oscuro della solarità partenopea.

Paolo Macry ha insegnato Storia contemporanea all’Università Federico II di Napoli