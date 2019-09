Napoljazz, brani della tradizione napoletana in chiave jazz a Palazzo Pesce

Sabato 14 dicembre 2019 alle ore 20.30 a Palazzo Pesce risuonano “I colori e le storie di Napoli in Jazz” insieme a Patty Lomuscio, Mino Lacirignola e Andrea Gargiulo.



Un concerto in Puglia che nasce dall’incontro di anime, storie e sensibilità diverse ma accomunate dalla passione per la contaminazione musicale: la voce di Patty Lomuscio, docente di Canto Jazz presso i Conservatori di Lecce, Bari e Venezia, un precocissimo talento per il canto, una formazione in giro per il mondo e una attività concertistica che la porta nei jazz club più prestigiosi del panorama internazionale, la tromba di Mino Lacirignola, belga di nascita e barese per adozione, docente di Tromba Jazz al Conservatorio di Monopoli, una carriera costellata da collaborazioni del calibro di Chet Baker, Tony Scott e Paolo Fresu, e direttore artistico di molteplici rassegne jazz, e il pianoforte di Andrea Gargiulo, musicista eclettico che ha fatto del jazz la propria vita insieme alla musica corale e alla direzione di coro, definito “folletto dei tasti bianconeri, incline, come pochi, a spaziare nell’universo musicale” e “pianista di cultura afroamericana a cui si aggiunge la componente melodica insita nella sua natura napoletana e mediterranea”.



Una serata che reinterpreta la musica partenopea, da “A vucchella” a “O surdato nnammurato” e “O sole mio”, in esecuzioni originali intrecciate alla guida all’ascolto tenuta dallo stesso Gargiulo. Perché, per dirla con la giornalista Clelia Tesone, Napoli in Jazz è “piena di suoni e di furia, di rabbia e allegria, pulsante come lo swing, profonda e cupa come il blues”.