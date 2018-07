Le fiabe di Italo Calvino raccontate a Capurso per Summerteen

L’appuntamento è per martedì 31 luglio alle ore 19.30 presso la Villa Comunale di Capurso, l’occasione da non perdere è Narrabot 2.0, un'attività di narrazione ispirata alle fiabe tramandate oralmente da secoli in Italia e raccolte da Italo Calvino, portata in scena da Giacomo Dimase.

L'attività di animazione teatrale fa parte di Summerteen - Un’estate per ragazzi e ragazze, l’iniziativa voluta dal Comune di Capurso e pensata e realizzata dalla cooperativa sociale Progetto Città: per tutta l’estate, fino al 26 settembre 2018 (con una pausa dal 13 al 25 agosto), i giovanissimi tra i 7 e i 15 anni che resteranno in città potranno partecipare gratuitamente a 40 eventi tra incontri, laboratori e attività nel pomeriggio in giardini e piazze.

Non solo un’occasione per far trascorrere ai ragazzi del tempo di qualità, ma un vero e proprio progetto educativo on the road, con operatori qualificati che daranno loro l'opportunità di sperimentare il senso civico, di liberare le proprie capacità e aspirazioni, accrescere le competenze e scoprire i talenti.

Che cosa li aspetta con Narrabot 2.0? Un narratore. Una valigia. Una storia. Sembrerebbero i giusti presupposti per una normale narrazione. Ma se il narratore in realtà fosse un dispositivo di ultima generazione? E se questo “narrabot” fosse pieno zeppo di “virus” e toccasse proprio ai ragazzi aggiustarlo? L'attività è pensata per catturare l'attenzione degli spettatori con riferimenti alla realtà quotidiana e alla contemporaneità, pur rimanendo ancorata alle antiche fiabe popolari italiane che fanno ancora sognare e immaginare un mondo diverso. Ingresso libero.

Le altre attività della Summerteen si svolgeranno tutti i giorni della settimana eccetto il giovedì e la domenica, dalle ore 18.30 alle 21.30:

Lunedì, mercoledì e venerdì presso Piazza Umberto I

Martedì e sabato presso la Villa Comunale

Per conoscere gli appuntamenti giorno per giorno basta seguire la pagina Facebook ​Summerteen @estateacapurso