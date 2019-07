A Capurso la manifestazione cino-sportiva 'Nasi senza frontiere'

Dopo il successo e l'interesse dimostrato dalla cittadinanza durante l'evento tenuto a Bari, NASI SENZA FRONTIERE replica a Capurso. Il centro cinofilo M.A.P.I.A. ha organizzato, in data 28 luglio 2019, una manifestazione volta a diffondere una nuova ed entusiasmante attività sportiva. L’ NSD (Nosework Scent Detection) è un’attività cino-sportiva di ricerca sostanze che può essere praticata da tutti i cani, senza limiti di razza, età o dimensioni.

Questa disciplina nata negli U.S.A. nel 2006, richiama il lavoro svolto dai cani da ricerca di sostanze impiegati in ruoli di pubblica sicurezza. Il lavoro olfattivo appaga l’animale e la collaborazione con il conduttore rinforza la fiducia reciproca.

Le attività si svolgeranno in Via Madonna del Pozzo a Capurso (BA), dalle ore 19:30 e prevedono una presentazione della disciplina con dimostrazioni pratiche di n. 4-5 cani preparati da Addestratori qualificati. Parteciperanno alla manifestazione anche le Unità Cinofile della Polizia di Stato e dei VVF, dimostrando le capacità olfattive dei cani in fase operativa. La zona, compresi ingressi e uscite, sarà controllata e coadiuvata da almeno n. 6 Addestratori Cinofili riconosciuti dall’E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), a disposizione per eventuali consulenze e richieste di informazioni.