15^ Giornata del Naso Rosso, i Clown di corsia delle associazioni Vip ViviamoInPositivo in Piazza Ferrarese

delle Associazioni appartenenti alla Federazione VIP VIVIAMOINPOSITIVO Italia Onlus scenderanno in 65 piazze italiane per promuovere la Missione della Gioia con stand, spettacoli, intrattenimenti, tanta allegria e colore, ma anche per raccogliere fondi per i progetti della Federazione ViviamoInPositivo.

L’appuntamento con la 15° Giornata del Naso Rosso® a Bari è in Piazza Ferrarese, dalle ore 17.00 alle ore 22,00 con i clown di Viviamo In Positivo Bari Onlus “I colori del sud”. In questa giornata i Vip saranno alle prese con balli, truccheranno i bambini, regaleranno un sorriso ma soprattutto ne riceveranno grazie alle loro gags e foto buffissime. Lo spirito clown è questo: un donarsi reciprocamente. Un donare comprensione, vicinanza, divisione delle difficoltà in un modo un po' diverso dal solito: un camice colorato, un naso rosso, occhiali e vestiti colorati, la magia delle bolle di sapone, che per qualche istante fanno sparire grigie corsie di ospedali, disagio, paure e difficoltà per tirare fuori la gioia del bambino che abita i cuori di tutti noi. VIP Viviamo in Positivo, fondata a Torino nel 1997 festeggia quest’anno 22 anni di vita. La federazione VIP Italia ONLUS oggi collega e coordina 65 associazioni VIP su tutto il territorio nazionale, con circa 4500 volontari clown appositamente formati che si impegnano settimanalmente a portare il sorriso in più di 170 ospedali d’Italia. Info: Vip Viviamo In Positivo Bari, cell. 347 7149125, www.vipitalia.orgwww.giornatadelnasorosso.it