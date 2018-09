La Torre del Palazzo di Città illuminata di rosa per la campagna Nastro Rosa dell' Airc

Lunedì 1 ottobre 2018, per sostenere la campagna nazionale Nastro Rosa promossa dall’AIRC, l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, la Torre dell'orologio del Palazzo della Città metropolitana di Bari sarà illuminata di rosa.

L’AIRC, da oltre 50 anni, supporta la ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile informando i cittadini dei progressi della ricerca e dell’importanza di adottare coretti stili di vita. Anche quest’anno, l’Associazione ripropone la campagna nazionale Nastro Rosa per sensibilizzazione l'opinione pubblica sull’importanza di sostenere la ricerca contro il tumore al seno, una patologia che colpisce ogni anno 50.000 donne, ma grazie al progresso della ricerca l’87% di soggetti colpiti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi.

Anche per il 2018, l’Anci nazionale, di cui il sindaco di Bari e della Città metropolitana, Antonio Decaro, è presidente, ha aderito alla campagna nazionale Nastro Rosa promossa dall’AIRC invitando tutti gli amministratori locali ad illuminare di rosa un monumento o un luogo simbolico del proprio Comune per sensibilizzare i cittadini su questo importante e delicato tema che interessa la salute e il benessere di tutti.