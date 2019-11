Natale a Bari 2019: una magica festa tra luci, musica, spettacoli, concerti, bosco natalizio e Villaggio di Babbo Natale

Anche quest’anno la magia del Natale animerà per un mese intero le strade della città. Inizierà nel giorno di San Nicola il ricco cartellone di eventi organizzati per le festività natalizie dall’amministrazione comunale e da Amgas Srl per consentire alle persone di ogni età di vivere l’atmosfera della festa più amata da tutti. Alle ore 20.30 del 6 dicembre, l’ormai tradizionale appuntamento con la festa per l’accensione del grande Albero di Natale, allestito da Amgas in piazza del Ferrarese, darà il via al calendario delle attività previste tra gli abeti, i cespugli, gli arbusti e le luci calde del grande giardino che, da corso Vittorio Emanuele, attraverserà l’intera piazza per arrivare ai vicoli di Bari vecchia.

Piazza del Ferrarese si trasformerà così in un vero e proprio bosco natalizio in cui gli elementi verdi saranno puntellati di luce calda e si alterneranno a maxi lanterne luminose che nella forma richiamano i campanili del centro storico. Tra le novità, le grandi lanterne sonore di oltre due metri, arredate con cuscini da giardino, all’interno delle quali regalarsi una pausa relax ascoltando versi poetici sui valori del Natale o brani delle più importanti composizioni classiche.

A fare da cornice ci saranno le proiezioni sugli edifici che circondano il grande albero, con luci blu che richiamano il colore del mare e fiocchi di neve simili ai rosoni delle nostre chiese. Quest’anno anche i cittadini potranno contribuire alle proiezioni: ogni giorno, dal 7 dicembre al 6 gennaio, tra le ore 19 e le 23, sarà possibile veder brillare i propri messaggi di auguri tra fiocchi di neve e rosoni. Basterà inviare un messaggio di testo dal proprio smartphone a un numero dedicato.

L’8 dicembre, invece, si entrerà nel vivo della manifestazione con l’inaugurazione, in piazza Umberto, del Villaggio e della Casa di Babbo Natale, quartier generale di tutto il programma dedicato ai più piccoli e alle famiglie, dove si alterneranno ogni giorno spettacoli, laboratori e giochi e sarà allestita una biblioteca frequentata da elfi intenti a leggere ai bambini e alle bambine storie incantevoli ricche di atmosfere natalizie. Nel Villaggio ci sarà anche Babbo Natale, pronto a ricevere le lettere dei bambini e a farsi fotografare con loro.

Grande spazio sarà dato anche alla musica: in piazza del Ferrarese si terranno quattro concerti previsti, due serali e due nelle mattine del 24 e 31 dicembre, mentre in piazza Umberto ci si potrà imbattere in strumenti musicali di grandi dimensioni che faranno da scenografia a performance dal vivo, dai tamburi Taiko (ispirati al cartone Mulan) al piano jazz (ispirato agli Aristogatti), o si potrà seguire per le vie dello shopping la street band di venti elementi, con divise rosse che richiamano quelle della favola dello Schiaccianoci. Tanti protagonisti di favole note, inoltre, passeggeranno per le vie principali della città per rallegrare e intrattenere i piccini.

Come di consueto, in via Venezia e in piazza Mercantile tornano i mercatini, dove si saranno esposti tanti prodotti artigianali, oggetti tipici natalizi e beni agroalimentari locali.

Addobbi natalizi, presepi, giocattoli artigianali, prodotti di artigianato a tema natalizio e sacro, accessori di abbigliamento artigianale e bigiotteria realizzati in loco, nonché prodotti artigianali, non industriali, agroalimentari, biologici e/o prodotti tipici pugliesi non industriali in conserve

Il lungo mese natalizio, infine, vedrà un’anteprima speciale il 5 dicembre con la grande festa cittadina per la riapertura del teatro comunale “Niccolò Piccinni”: alle ore 18 l’orchestra e il coro del Teatro Petruzzelli daranno il via alla due giorni di festa, gratuita e aperta a tutti, che proseguirà la sera stessa con l’esibizione di musica jazz, e il giorno successivo con le orchestre del Conservatorio “Niccolò Piccinni” e della Città metropolitana e le pièce di Eduardo De Filippo interpretate dai più noti attori baresi.

Programma Natale a Bari 2019

★ Venerdì 6 dicembre ore 20:30 - piazza del Ferrarese

Spettacolo di accensione dell’albero di Natale. A seguire, il concerto del coro gospel Black & Blues. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta televisiva da Telebari e diretta radiofonica da radio Selene.

★ Sabato 7 dicembre dalle ore 18:30 alle ore 20:30

Musica itinerante tra le vie dello shopping del centro.

Grande orchestra di fiati “E. Annoscia della Città di Bari”

★ Domenica 8 dicembre

Ore 11:00 - piazzetta Torre a Mare (2 repliche)

Mr. Santini, un clown-fantasista con uno show dal sapore decisamente di altri tempi che fonde giocoleria ed equilibrismo a gag musicali con strumenti non tradizionali e numeri musicali con strumenti non convenzionali: la ricerca del non-sense sarà il leitmotiv di questo spettacolo unico, poetico ed emozionante al tempo stesso. Non è uno spettacolo per bambini ma i bambini si divertono. Non è uno spettacolo per adulti, ma gli adulti lo adorano.

Ore 16:00 - piazza Umberto

Apertura del villaggio di Babbo Natale che fino al 6 gennaio ospiterà spettacoli, laboratori creativi, eventi musicali, spazi dedicati alla lettura ad alta voce e alla visione di film per bambini e bambine, giochi di animazione, tutti ispirati alle favole. Babbo Natale accoglierà, nella sua casa, i bambini fino al 25 dicembre.

dalle 17:00 alle 20:00 - via Sparano/via Argiro/piazza Umberto

spettacolo itinerante

Le favole invadono la città - parata in costume.

ore 20:00 - piazza del Ferrarese

Un sabato italiano Show - Sergio Caputo in concerto

Un sabato italiano, L’astronave che arriva, Bimba se sapessi!... Sergio Caputo e le sue indimenticabili canzoni.

★ Martedì 10 dicembre ore 17:00 - San Girolamo - chiesa di Gesù di Nazareth (2 repliche)

★ Sabato 14 dicembre ore 18:00 - Villaggio di Babbo Natale, piazza Umberto

tamburi Taiko - esibizione a cura dell’associazione “Quelli del Taiko”

★ Domenica 15 dicembre ore 11:00 - Santo Spirito, chiesa Spirito Santo (2 repliche)

★ Sabato 21 dicembre dalle ore 18:30 alle ore 20:30

Musica itinerante tra le vie dello shopping del centro.

Grande orchestra di fiati “E. Annoscia della Città di Bari”

★ Domenica 22 dicembre ore 9:00 - Ceglie, chiesa S. Maria del Campo (2 repliche)

★ Domenica 22 dicembre ore 20:00 - piazza del Ferrarese

I Paipers in concerto

Sotto il grande albero, la musica che il juke-box suonava nei magici anni ’60.

★ Martedì 24 dicembre ore 12:00 - piazza del Ferrarese

Les Flappers in concerto

Un tuffo negli anni ‘20, con lo swing che “suona” la voglia di libertà e di leggerezza.

★ Giovedì 26 dicembre ore 16:00 - villaggio di Babbo Natale, piazza Umberto

Arriva la Befana! Nel villaggio di Babbo Natale fino al 6 gennaio la befana accoglierà i bambini.

★ Sabato 28 dicembre ore 18:00 - Villaggio di Babbo Natale, piazza Umberto

Tutti quanti fanno jazz!

Concerti per pianoforte.

★ Sabato 4 gennaio - ore 20:00 - piazza del Ferrarese

dj Ciccio Marinelli

Sotto l’albero che guarda il mare, il dj set del noto e apprezzato dj Ciccio Marinelli accompagnato nel set da sax e percussioni.

★ Sabato 4 gennaio ore 18:00 - Villaggio di Babbo Natale, piazza Umberto

Tutti quanti fanno jazz!

Concerti per pianoforte.

★ Domenica 5 gennaio ore 9:00 - Japigia, chiesa della Resurrezione (2 repliche)

★ Lunedì 6 gennaio ore 17:00 - via Sparano/via Argiro/piazza Umberto

spettacolo itinerante

Le favole invadono la città - parata in costume.