Natale a Bari: i principali appuntamenti del weekend

Nell’ambito del cartellone degli eventi natalizi, il fine settimana prevede una serie di appuntamenti diversi e dislocati nel territorio dell’intera città, che andranno ad aggiungersi a quelli che stanno quotidianamente accompagnando i baresi in questo periodo di festività.

Il Calendario dell’Avvento, che ogni pomeriggio ha portato le note tipiche del Natale alle orecchie dei cittadini baresi dalle finestre del Palazzo dell’Economia prospicienti corso Vittorio Emanuele II, giungerà al culmine domenica 24 dicembre nel giorno della Vigilia con il ventiquattresimo artista, eccezionalmente a partire dalle 14. Restano conferrmate le esibizioni del 22 e 23 dicembre a partire dalle ore 19.

Piazza del Ferrarese, piazza Mercantile e via Venezia saranno animate dalla casa Bari Social Christmas, la Casa del Welfare aperta venerdì, sabato e lunedì dalle ore 17 alle 20, domenica dalle 10 alle 13, e dai Mercatini di Natale.

Il mercatino dei prodotti agricoli a cura di Coldiretti, in piazza Carabellese, a Madonnella, i due gazebo presenti tra via Argiro, via Dante e via principe Amedeo (Murat), per l’esposizione dei prodotti delle associazioni di volontariato e il mercatino del biologico e dell’artigianato a cura di AIAB presso l’Arena Giardino, a Japigia, tutti organizzati nel Municipio I, saranno aperti al pubblico fino a domenica 24 dicembre.

Il Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto I, questa sera aprirà i battenti dalle 16 alle 20, domani, sabato, dalle 10 alle 13, domenica, giornata della vigilia, dalle 10 alle 17 e lunedì, 25 dicembre, dalle 16 alle 20. Babbo Natale sarà invece pronto ad accogliere le richieste dei bambini nella sua casetta, presso il Villaggio, stasera dalle 17 alle 20, sabato dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 21,domenica dalle 10 alle 15, lunedì dalle 17 alle 20. Tre gli spettacoli a cura dell’associazione Granteatrino ONLUS: “Caccia al Mostro”, venerdì dalle 16 alle 20; “Babbo smemorato”, sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20; “Babbo Natale ammalato”, domenica dalle 10 alle 17.

Stasera, a partire dalle 17, sarà possibile partecipare alla visita guidata nel borgo antico a cura dell’associazione Pugliarte, con partenza dall’Infopoint Turistico in piazza del Ferrarese, sul tema della Bari Nicolaiana.

Una Street Band 4x4, dalle 18 alle 21, stasera girerà per le strade del borgo murattiano intrattenendo in musica i baresi e i turisti impegnati alle prese con lo shopping natalizio. Gli artisti ripeteranno la loro esibizione anche domani, sabato, dalle ore 11 alle 13.

Alle 20 di oggi, invece, è prevista la partenza dalla Basilica di San Nicola della corsa dei Babbi Natale organizzata dai Runners Bari, che terminerà in corso Vittorio Emanuele II.

Sempre stasera, a partire dalle ore 19, in piazza Roma a Santo Spirito, andrà in scena lo spettacolo “Tra fuoco e magia”.

Domani, sabato, dalle ore 10 alle 15, le associazioni coinvolte nel progetto del parco Gargasole invitano tutti i cittadini alla festa di Natale al Parco Gargasole, in via Gargasole (ex caserma Rossani), con laboratori ludici per grandi e piccini e un picnic nel verde.

“Scappati di casa”, l’iniziativa dell’amministrazione comunale dedicata ai tanti baresi che vivono per lavoro o per studio lontani dalle proprie famiglie e dalla propria città, si svolgerà domani, sabato 23 dicembre presso, l’Alterno American Bar, in corso Vittorio Emanuele II 67, a partire dalle 21.

Domani 23 dicembre, alle 21.00, in piazza del Ferrarese, sul palco circolare allestito sotto il grande albero di Natale, il gran concerto degli Adika Pongo. La band romana, nata nel 1994 è famosa in Italia e in Europa per le sue cover di brani famosi della disco music anni ’70- ’80.Il concerto, offerto alla città dall’Amgas, sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di Natale condividendo un momento di allegria.

Bari Social Christmas

Anche nella Casa del welfare allestita in piazza Mercantile, promossa dalla rete cittadina dei servizi sociali ci saranno tante attività dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Sabato 23 dicembre, inoltre, appuntamento in piazza Mercantile con il laboratorio ludico e creativo con educatori e artisti a cura dello staff animazione territoriale e servizi cittadini del Welfare. Nella stessa giornata nella Casa del Welfaresi continuerà con la raccolta di beni per la prima infanzia da destinare alla Casa delle bambine e dei bambini. Domenica 24 dicembre, dalle ore 10 alle 13, Festa di Natale a cura dello staff animazione territoriale e servizi cittadini del Welfare.

Anche nel resto della città sono previsti eventi itineranti che accompagneranno i cittadini in questi giorni di festa.

Venerdì 22 dicembre: “Tra Fuoco e Magia” artisti in piazza - Santo Spirito- piazza Roma - ore 19.00.

Sabato 23 dicembre: Festa conviviale “Giovani e anziani insieme” dalle ore 18, sala Castello, piazza Trieste 6, Carbonara.

Martedì 26 dicembre: Concerto gospel “Sisters in act” Chiesa Sacro Cuore, Palese Macchie - ore 19.30.