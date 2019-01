“Natale a Bari - Christmas Town” e “Bari Social Christmas”: gli eventi fino all'arrivo della Befana

Il weekend dell’Epifania chiuderà il cartellone unico di eventi “Natale a Bari - Christmas Town”. Numerosi gli eventi previsti, a partire da quelli in programma nel Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto, aperto oggi dalle ore 17 alle 20, sabato 5 e domenica 6 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 20: questo pomeriggio, alle ore 18 e alle 19, andrà in scena lo spettacolo di burattini “Cenerentola”, a cura del Granteatrino Casa di Pulcinella, mentre sabato 5 gennaio, alle ore 11 e alle 18, lo stesso cast di artisti proporrà “Il principe e il povero”. Sempre sabato, alle ore 19.30, in piazza Umberto I, si terrà il concerto degli Other Whise previsto per la rassegna “NataleBariSuona”.

Domenica 6 gennaio, a partire dalle ore 10, sempre all’interno del Villaggio di Babbo Natale, ultimo appuntamento con la caccia al tesoro nel magico mondo della realtà aumentata. Alle ore 18 e alle 19.30, invece, doppio appuntamento con il giocoliere Mr Big, e dalle ore 20 l’evento di chiusura del Villaggio di Babbo Natale con una grande sorpresa per tutti.

All’interno del Villaggio di Babbo Natale, inoltre, la Befana riceverà i bambini e i loro genitori oggi pomeriggio, dalle ore 18 alle 20, sabato e domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 18 alle 20.00.

Ultimi giorni di attività anche per la programmazione di eventi gratuiti promossa dall’assessorato al Welfare “Bari Social Christmas”. Oggi e domani pomeriggio, dalle ore 16 alle 19, nell’Officina degli Esordi, in via Crispi 5, proseguiranno i laboratori, le attività ludiche e i giochi teatrali rivolti a famiglie, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, adolescenti e adulti. Il giorno dell’Epifania, invece, si festeggerà nel centro polifunzionale Futura, all’interno del parco 2 Giugno, con l’appuntamento finale del cartellone: alle ore 11 Marianna di Muro dell’associazione Madimù intratterrà i più piccoli con “La Befana vien di notte”, un racconto animato e realizzato con i pupazzi.

“Bari Social Christmas” finora ha coinvolto oltre 700 persone nella Casa del welfare allestita in corso Vittorio Emanuele, di cui 500 tra bambini e adolescenti.

Alle iniziative realizzate all’interno della Casa del Welfare si aggiungono le attività e gli eventi promossi dalle rete di organizzazioni territoriali aderenti a Bari Social Christmas in tutti i quartieri cittadini, all’interno dei presidi del welfare, con il coinvolgimento di circa 1000 persone.