Natale a Bari: street band, mercatini e canti gospel

Nell’ambito del ricco cartellone di eventi organizzato dal Comune di Bari, dai cinque Municipi e dall’Amgas spa, per le giornate di domani, sabato 14, e domenica 15 dicembre, su tutto il territorio cittadino si svolgeranno diverse iniziative e manifestazioni che coinvolgeranno adulti e bambini.

Si comincia sabato 14 alle ore 10.30 con la street band “E. Annoscia” che girerà per le principali vie del quartiere Madonnella, mentre in piazza Madonnella spazio alle letture di fiabe, ai burattini, ai laboratori artigianali per bambini e agli spettacoli degli artisti di strada.

Nel pomeriggio, alle ore 18, nel Villaggio di Babbo Natale, in piazza Umberto, sono previste l’esibizione di tamburi Taiko e tante attività per i più piccoli.

Alle ore 17, in via Cifarelli ad allietare i passanti sarà la musica della fanfara della Finanza, mentre una street band animerà gli spazi di parco 2 Giugno.

Dalle ore 16 alle 20, in largo Renna e in via Armando Diaz, a Palese, si terranno i mercatini di Natale, con artisti di strada, esibizioni delle scuole di ballo e musica, mentre in piazza Magrini, sempre nel Municipio V, avrà luogo la Sagra delle pettole e dei dolci natalizi, e in piazza Capitaneo sfilerà una parata con bambini e personaggi delle fiabe tradizionali.

A Catino, invece, nella chiesa di San Nicola, si potrà assistere all’esibizione di un coro gospel e per gli amanti delle due ruote sarà possibile partecipare alla ciclopasseggiata “In bici per il Quinto Municipio” organizzata tra San Pio e Palese Macchie.

Dalle ore 17 alle 21, nella villetta don Cosimo Stellacci, a Santo Spirito, Babbo Natale aspetterà tutti i bambini nel suo villaggio.

Domenica 15 dicembre la giornata si aprirà con la magia di Mr.Santini, a partire dalle ore 11 nei pressi della chiesa dello Spirito Santo, a Santo Spirito.

Alle ore 11, nella chiesa di San Gabriele dell'Addolorata, al San Paolo, andrà in scena lo spettacolo di burattini “Il Principe infarinato”, mentre alle ore 11.30, nella chiesa di San Girolamo, sarà la volta dello spettacolo “Le magie di Hulian”.

A Lama Balice, invece, si potrà sperimentare un percorso multisensoriale e visitare Villa Framarino.

A Santo Spirito, in corso Garibaldi ancora mercatini di Natale animati da una festa di dolci natalizi, mentre nella Villetta don Cosimo Stellacci, Babbo Natale presenzierà all’esposizione di moto d’epoca. Sempre nel Municipio V, a Palese, nella sala teatrale don Demetrio Magrini, i partecipanti saranno intrattenuti dal “magic show” con balli e dolci natalizi.

Al Libertà, nel corso dell’intera mattinata, la street band “E. Annoscia” porterà musica e divertimento per le principali strade del quartiere.

Alle ore 17, in piazza Risorgimento, il teatrino dei burattini con laboratori artigianali per bambini e artisti di strada saranno l’attrazione per le famiglie del quartiere. Dalle ore 18 alle 20, invece, spazio a “Natale in Libertà”, durante il quale le mamme del gruppo “Doniamo in Libertà” distribuiranno doni.

Infine, alle ore 20, appuntamento a Japigia, nella parrocchia San Marco, con il concerto natalizio dell’Eurorchestra da camera di Bari.