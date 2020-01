Al Teatro Forma di Bari in scena “Natale in casa Cupiello”

Venerdì 24 gennaio al teatro Forma di Bari, per la rassegna “Sorrisi e Canzoni” promossa dalle associazioni “I buffoni del destino” ed Echo Events, dirette rispettivamente da Fabiano Marti e Donato Sasso, si esibirà la compagnia “instabile” Napolinscena con “Natale in casa Cupiello” celebre commedia tragicomica scritta da Eduardo De Filippo.

Con scene di Luciano Mazzaro e direzione di scena di Michela Cera, questa messa in scena è una libera interpretazione dell’opera originale, che tuttavia ne segue fedelmente le linee principali e mette in evidenza tutte le qualità di una trama semplice, scritta con molta intelligenza. Anche qui tra camera da letto e sala da pranzo il tema centrale sono i drammi che affliggono la vita, come la povertà, la gelosia, l’equivoco e il paradosso, alternando situazioni esilaranti a momenti altamente drammatici, rendono l’opera un’icona del teatro italiano.

Al centro della trama le scelte amorose della giovane figlia Ninuccia, interpretata da Simona Lezzi, che sebbene sia sposata al ricco commerciante Nicolino Percuoco, nel cui ruolo c’è Antonino Fago, intraprende relazioni extraconiugali con il giovane Vittorio Elia, inscenato da Antonio La Gioia. Completano il cast lo stesso Cimmino anche Francesco D’Andria, Bettina Calcagno, Mimmo Macrì, Margherita Buono e Achille Zizzi. Questi sono solo alcuni gli attori stabili della compagnia “instabile” Napolinscena, costituita nel 2011 come gruppo teatrale amatoriale dell’associazione culturale “d’Eduardo” di Taranto.

Teatro Forma – Via Fanelli 206/1– Bari

Infotel: 0805018161

Sipario: 21:00