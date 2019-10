Il noir ‘Inseguire un fantasma’ di Natale Cassano sbarca a Bitonto

Nuovo appuntamento nella provincia di Bari per Inseguire un fantasma (Eretica Edizioni), il romanzo noir del giornalista barese Natale Cassano. La presentazione è in programma sabato 5 ottobre alle 18 nella sede dell’Associazione culturale Symposium, in via Modugno, 25 a Bitonto (BA). L’evento, introdotto dalla prof.ssa Mariolina Rutigliano, presidente dell’associazione culturale Symposium, sarà moderato dal giornalista Marino Pagano.

La storia di Inseguire un fantasma svela al pubblico i segreti che si annidano nel passato della famiglia di Giovanni Corsetti, pubblicitario di origine barese tornato nel capoluogo per assistere ai funerali dell’odiato padre. Misteri legati al fantasma inseguito per tutta la vita, quella madre allontanatasi dal tetto familiare e poi scomparsa senza lasciare alcuna traccia. Una storia che si lega a stretto giro con il passato, in particolare a quel secondo dopoguerra dove l’Europa era scossa dal conflitto politico tra Stati Uniti e Russia.

L’incontro è a ingresso libero.