“La storia che non ti ho raccontato”, Natale Cassano presenta il suo libro alla manifestazione ‘Chiacchr e frutt’

Nuovo appuntamento nella provincia barese per il romanzo di formazione “La storia che non ti ho raccontato”, edito da Florestano Edizioni. Il giornalista barese Natale Cassano, autore dell’opera, sarà ospite venerdì 21 giugno della manifestazione ‘Chiacchr e frutt’, organizzata da Aps Tipica Adelfia ad Adelfia (Bari). L’area della vecchia stazione si trasforma così a partire dalle 19 in un caffè letterario, con una storia che racconta la ‘Generazione Y’, tra precarietà e amori che si perdono e si incontrano, flessibili e imprevedibili come i binari su cui viaggia il treno. Lo stesso mezzo di locomozione che porterà anche il protagonista del romanzo incontro al suo destino. La presentazione sarà moderata dalla giornalistaAntonella Ardito, dopo il saluto di benvenuto della vice presidente di Aps Tipica Adelfia, Maria Pia Ferrante, e il saluto istituzionale del consigliere comunale delegato alla Cultura di Adelfia, Nicola Ciardi. L’incontro è a ingresso libero.