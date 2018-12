'Natale in Città', a Terlizzi un ricco programma tra concerti, mercatini e presepi artigianali

Un presepe vivente con abiti tradizionali ambientato all’epoca di San Francesco, in scena il 15 e 16 dicembre, nel suggestivo borgo medievale di Sovereto. È una delle novità più attese del programma «Natale in Città» messo a punto dall’amministrazione Gemmato per quest’anno. L’edizione natalizia dell’ormai collaudato «Notti Medievali» fa parte di un programma ricco che per per tutto dicembre e a inizio gennaio animerà la città dei fiori.

Ogni giorno ci sarà un evento: da San Nicola che scende dalla torre normanna il 5 dicembre, alle «Storie a Pedali» con i racconti di Natale per i più piccoli il giorno dell’Immacolata; dai cori natalizi organizzati dalle scuole al Concerto di Natale «Buon Compleanno Maestro Ennio Morricone», il 23 dicembre, nella Chiesa di Santa Maria la Nova con la Jazz Studio Orchestra diretta dal maestro Paolo Lepore.

E a proposito di concerti, non poteva mancare l’evento clou di fine anno: «Notte di Capodanno in piazza - edizione 2018», altro grande appuntamento gratuito previsto per il 31 dicembre in piazza Cavour. E poi ancora, per tutto il mese di dicembre, il percorso di presepi artigianali da visitare; musica in filodiffusione e alberi addobbati; intrattenimento per bambini; mercatino artigianale; mostre e laboratori. Un appuntamento per ogni giorno, un appuntamento per tutte le età.

IL PROGRAMMA

5 Dicembre - ore 19.00

Piazza Cavour Aspettando S. Nicola a cura dell’Amministrazione Comunale

dal 5 Dicembre al 5 Gennaio

Vernissage 5 Dicembre - ore 18.30

via Marconi, 3/5

Palazzo della meridiana “Small art” VIII Rassegna Nazionale del piccolo formato Mostra pittura a cura del collettivo ADSUM

dal 6 Dicembre al 6 Gennaio

Viale Roma e via Piave

Filodiffusione a cura dell’ass. Movida-Artshopping Terlizzi e dei commercianti di Viale Roma e Via Piave

dal 6 Dicembre al 6 Gennaio

Via Fanfulla n° 11

Presepe artigianale con riproduzione di alcuni luoghi di Terlizzi a cura dell’ass. Movida-Artshopping Terlizzi e dei commercianti di Viale Roma e Via Piave

dal 7 al 15 Dicembre

Vernissage 7 Dicembre - ore 18.00

Pinacoteca “de Napoli” Mostra di pittura Architetto Francesco Carbone

dal 7 Dicembre

dalle ore 8.10 alle ore 13.10

presso gli spazi dei Servizi Sociali Albero natalizio e stand a cura della Scuola dell’infanzia “Pacecco” - II Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco”

7-11-18-21 Dicembre

7 e 21 Pinacoteca dalle 17.00 alle 19.00

11 e 18 Biblioteca dalle 17,30 alle 19,30

laboratori Gian.Ba. “Decoriamo il Natale” per bambini dai 6 ai 10 anni a cura della Maestra Gianna Barile Per info e prenotazioni: tel. 080.3517577 biblioteca@comune.terlizzi.ba.it

8, 15, 16, 22 e 23 Dicembre

Viale Roma e via Piave

Animazione con band musicale vestita da Babbo Natale a cura dell’ass. Movida-Artshopping Terlizzi e dei commercianti di Viale Roma e Via Piave

8 Dicembre

dalle ore 11.00 alle ore 13.00

Piazza Cavour

Storie a pedali Racconti di Natale Spettacolo teatrale itinerante per grandi e piccini a cura dell’Associazione culturale Arterie Teatro

dal 10 Dicembre al 6 Gennaio

Viale Roma e via Piave

Realizzazione

di due alberi di Natale a cura dell’ass. Movida-Artshopping Terlizzi e dei commercianti di Viale Roma e Via Piave

13 Dicembre – ore 19.00

Corso V. Emanuele

Inaugurazione allestimento urbano natalizio a cura dei commercianti di Corso Vittorio Emanuele in collaborazione con l’architetto Floriana Urbano.

14 Dicembre – ore 19.30

Chiesa B.V.M. Immacolata

Esibizione canora e strumentale Alunni delle classi V del 1° Circolo didattico “Don Pietro Pappagallo” diretti dal M° Daniele de Palma.

15 e 16 Dicembre

dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Corso V. Emanuele

Degustazioni e laboratori su olio, vino e castagne a cura dei commercianti di Corso Vittorio Emanuele e della Soc. Coop. Agricola “Agricoltura Progresso”.

15 e 16 Dicembre

dalle ore 17.30 alle ore 22.30

Borgo medievale di Sovereto

Presepe Vivente all’epoca di S. Francesco Notti Medievali - edizione natalizia a cura dell’Ass. Torre Normanna

15 e 16 Dicembre

Borgo di Sovereto

“Natale nel tempo” presepe vivente a cura della Scuola dell’infanzia “Nicola Quercia” - II Circolo Didattico “San Giovanni Bosco”

16 Dicembre

dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Vie cittadine Dame al volante a cura dell’Ass. “Mezzi d’altri tempi”

dal 17 al 20 Dicembre

dalle ore 8.10 alle ore 13.10

Plesso Via Indipendenza II C.D. “S. Giovanni Bosco” Mercatino e Presepe artistico (scultore Cav. Giacomo Gesmundo) a cura della Scuola dell’infanzia “de Napoli” e Primaria Plesso di Via Indipendenza

18 Dicembre – ore 18.30

Sagrato S. Maria la Nova

“Natale…in armonia” manifestazione canora a cura della Scuola dell’infanzia “G. Rodari” - 1° Circolo Didattico “Don Pietro Pappagallo”

19 Dicembre – ore 19.00

S. Maria La Nova

“Aspettando Natale….auguri in musica” recital alunni e soprano Vita Clara Piccininno a cura della Scuola dell’infanzia “de Napoli” e V A del Plesso di Via Indipendenza - II Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco”

20 Dicembre – ore 18.30

Sagrato Concattedrale

“Natale… dolci melodie” manifestazione canora a cura della Scuola dell’infanzia “P. Michele Catalano” - 1° Circolo Didattico - “Don Pietro Pappagallo”

21 Dicembre – ore 17.30

Pinacoteca “De Napoli”

“Natale insieme” coreografie e canti a cura della Scuola dell’infanzia “M. Sarcone” - 1° Circolo Didattico “Don Pietro Pappagallo”

21 Dicembre

dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Concattedrale - Canti natalizi mimati ed in vernacolo accompagnati dal chitarrista Vincenzo Angelico a cura della Scuola dell’infanzia “Pacecco” - II Circolo Didattico “S. Giovanni Bosco”

22 Dicembre - ore 19.30 Chiesa S. Maria La Nova

Concerto di Natale a cura dell’ Ass. Complesso Bandistico Giovanile “A. Gisonda”

22 e 23 Dicembre

Corso V. Emanuele

Intrattenimento per piccini a cura dei commercianti di Corso Vittorio Emanuele.

23 Dicembre - ore 20.00

Chiesa S. Maria La Nova

Concerto di Natale “Buon Compleanno M° Ennio Morricone” a cura del Coro del Faro Jazz Studio Orchestra e voci soliste Diretti dal M° Paolo Lepore

31 Dicembre

dalle ore 21.00 alle ore 02.00

piazza Cavour “Notte di Capodanno” IV edizione

2 Gennaio – ore 20.00

Chiesa S. Maria La Nova

Concerto di capodanno a cura dell’Ass. Musicale “Vito Giuseppe Millico”

5 Gennaio – ore 19.00

Auditorium Scuola Pappagallo

“Tutti quanti vogliono fare jazz” THE JAZZ CARTOON BAND Viaggio musicale tra i capolavori del cinema d’animazione. Con la partecipazione straordinaria di Alceste Ayroldi. Direzione artistica: Emma Ceglie

8 Gennaio - ore 18.00

Biblioteca

Cerimonia di consegna dei fondi raccolti per la Lega del Filo d’Oro con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale e del Presidente della Lega del Filo d’Oro a cura dei commercianti di Corso V. Emanuele e largo Pappagallo.

(www.comune.terlizzi.ba.it)