“La Magia del Natale nel Regno dell’Olio Buono”, visite e degustazioni guidate per la IX edizione di “Natale in Frantoio”

Anche quest’anno le Cooperative Assoproli Bari apriranno le porte dei loro frantoi a tutti i consumatori, curiosi ed appassionati, per la IX edizione di “Natale in Frantoio”, tradizionale appuntamento promosso dai produttori di olio extra vergine di oliva della Terra di Bari.

“La Magia del Natale nel Regno dell’Olio Buono”, claim della campagna, sintetizza l’obiettivo della manifestazione, ovvero, accompagnare i visitatori alla scoperta di questi luoghi di produzione dal fascino e dall’atmosfera unica, vera espressione di un territorio, quello pugliese, da sempre dedito alla coltivazione e alla produzione di olive e di olio extra vergine che grazie al costante impegno e alla grande passione dei produttori, affiancati dai validi tecnici Assoproli, è un prodotto di qualità e sicurezza garantiti.

Sabato 15 Dicembre, dalle ore 9:00 alle 13:00 , i nostri frantoi saranno lieti di ospitare tutti i partecipanti con visite e degustazioni guidate. E non è tutto, a tutti i visitatori verrà riservato uno sconto speciale sull’acquisto delle lattine di olio nuovo. Un’occasione per regalare e regalarsi tutta la bontà del nostro territorio!

Frequenti e diverse sono le iniziative che caratterizzano tutto l’anno l’attività della O.P.: corsi di formazione, eventi, percorsi di avvicinamento all’olio extra vergine di oliva, per condurre gli appassionati ed i consumatori verso una maggiore consapevolezza di ciò che consumano, imparando a saper distinguere un olio di qualità da un prodotto che ne è privo, a vantaggio della propria spesa e della propria alimentazione, e a beneficio della salute.

I Frantoi da visitare sono:



Oleificio Cooperativo Riforma Fondiaria "I Tre Campanili"

Via Galliano 76 • Andria

Tel 0883 543212 - Fax: 0883 542841 - www.itrecampanili.com





Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti "Cantine della Bardulia"

Via Foggia 118 • Barletta

Tel: 0883 510421 - Fax: 0883 510429 - www.cantinedellabardulia.it





Oleificio Cooperativo Produttori Agricoli

Corso Garibaldi 103 • Bitetto

Tel e Fax: 080 9921164 • www.olionostro.it





Oleificio Cooperativo "Cima di Bitonto"

Via Modugno sn • Bitonto

Tel: 080 3751703 - Fax: 080 3745352 - www.oleificiocimadibitonto.it





Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti

Via Montesano 117 • Capurso

Tel e Fax: 080 4551751 - www.oliocoop-capurso.it





Oleificio Sociale Cooperativo "A. Viterbo"

C.da Marchione (Via Turi sn) • Castellana Grotte

Tel e Fax: 080 4965617 - www.montaltino.com





Oleificio "Il Progresso" Soc. Coop.Agricola

Via Appia Km 616 • Castellaneta

Tel: 099 8441385 - www.oleificioilprogresso.it





Cooperativa Madonna del Rosario

C.da San Bartolomeo 790 - Monopoli

Tel e fax: 080 8875762 - www.cooperativamadonnadelrosario.it





Oleificio Cooperativo Coltivatori Diretti Produttori

Corso Mazzini 210 • Ostuni

Tel: 0831 301698 - Fax: 0831 340070 - www.oliodiostuni.it





Oleificio Cooperativo Aclista "L'Auricarro"

Via Auricarro 67 • Palo del Colle

Tel e Fax: 080 626358 - www.oleificioauricarro.it





Elaiopolio Cooperativo Riforma Fondiaria

Via Scarlatti 25 - Ruvo di Puglia

Tel e Fax: 080 3611619 - www.il-rosone.it





Strada Vicinale S. Vito • Triggiano

Tel e Fax: 080' 4681251 - www.trevios.it