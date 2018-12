A Casamassima 'Natale......in casa Marconi' Edizione 2018

Mercoledì 19 dicembre 2018, alle ore 17.00, presso il cortile del 1°Circolo Didattico “G. Marconi” di Casamassima, ci sarà il momento più importante della manifestazione “Natale … in casa Marconi”, edizione 2018 animato dai docenti, dagli alunni e dalle famiglie del nostro Istituto come ci racconta Luigi Ceci presidente del consiglio di circolo. La manifestazione, organizzata dalla Scuola Primaria “Marconi”, in collaborazione con la Scuola dell’infanzia “Don Milani” e “Via Lapenna”, vedrà la partecipazione, all’interno del cortile, della grotta della nascita di Gesù bambino vivente, il tutto sarà accompagnato dalle varie esibizioni degli alunni di ogni ordine e grado e non potranno mancare le bancarelle del Mercatino natalizio (con la partecipazione di tutte le classi dell’Istituto), la degustazione di prodotti tipici natalizi e… tante altre sorprese!

La serata sarà allietata dalla banda musicale “Città di Polignano a mare”