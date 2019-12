Natale al centro a Giovinazzo

A Giovinazzo il periodo più bello dell'anno. La città vi aspetta dall'8 dicembre al 30 gennaio con un calendario fittissimo di eventi per grandi e piccini!



Di seguito il programma con tutti i dettagli:



𝗔𝗖𝗖𝗘𝗡𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗟𝗕𝗘𝗥𝗢 𝗗𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘

8 Dicembre ore 20,00

Piazza Vittorio Emanuele II



𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗡𝗘𝗟 𝗕𝗢𝗥𝗚𝗢: 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝗧𝗜𝗡𝗜 𝗗𝗜 𝗡𝗔𝗧𝗔𝗟𝗘 𝗘 𝗜𝗡𝗜𝗭𝗜𝗔𝗧𝗜𝗩𝗘 𝗖𝗨𝗟𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟𝗜

Dall'8 Dicembre al 6 Gennaio

Ogni venerdì, sabato e domenica

Centro Storico e centro città

A.R.A.C. GIOVINAZZO



𝗫𝗜𝗜𝗜 𝗠𝗢𝗦𝗧𝗥𝗔 "𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗣𝗜𝗢 𝗧𝗘𝗦𝗧𝗜𝗠𝗢𝗡𝗜𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗗𝗜 𝗙𝗘𝗗𝗘"

Inaugurazione 8 Dicembre ore 20,00

Apertura fino al 6 gennaio, ogni sabato, domenica e festivi, ad esclusione del 24 e 31 dicembre, dalle 18.30 alle 21,00.

Apertura straordinaria la domenica dei falò di S.Antonio.

Sala Clessidra dell'Istituto Vittorio Emanuele II

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PRESEPIO



𝗣𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗦𝗨𝗟 𝗚𝗛𝗜𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢

Dall'8 Dicembre al 30 gennaio

Piazza Vittorio Emanuele II

SERMOLFETTA



𝗖𝗢𝗡𝗖𝗢𝗥𝗦𝗢 𝗗𝗜 𝗣𝗢𝗘𝗦𝗜𝗔 𝗗𝗜𝗔𝗟𝗘𝗧𝗧𝗔𝗟𝗘 "𝗔𝗥𝗥𝗘𝗖𝗛𝗘𝗥𝗗𝗘𝗡𝗡𝗘 𝗟'𝗔𝗗𝗗𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗘 𝗟𝗘 𝗚𝗨𝗦𝗧𝗘 𝗗𝗘 '𝗡𝗔 𝗩𝗢𝗟𝗧𝗘… 𝗔 𝗦𝗖𝗘𝗩𝗘𝗡𝗔𝗭𝗭𝗘" - 𝗩 𝗘𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

13 Dicembre ore 18,30

Sala San Felice

ASSOCIAZIONE TOURING JUVENATIUM



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐋𝐌𝐄𝐍 𝐄 𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐈 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐀

14 e 23 dicembre ore 17,00 - 19,30

Sala San Felice (Laboratori)

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARCH



𝐓𝐎𝐌𝐁𝐎𝐋𝐀 𝐀𝐔𝐓𝐎 𝐃'𝐄𝐏𝐎𝐂𝐀

15 Dicembre ore 8,00-13,00

Piazza Vittorio Emanuele II

ASSOCIAZIONE OLD CARS CLUB



𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐓𝐑𝐔𝐋𝐋𝐈 𝐓𝐀𝐋𝐄𝐒

15 Dicembre ore 17,00 - 20,00

Villa Comunale di Giovinazzo

CONGEDO CULTURARTE S.R.L.



𝐂𝐎𝐑𝐎 𝐃𝐈 𝐕𝐎𝐂𝐈 𝐁𝐈𝐀𝐍𝐂𝐇𝐄

15 Dicembre ore 19,30

Parrocchia Concattedrale

ASSOCIAZIONE MUSICALE DI VENERE ENSEMBLE CON LA PARTECIPAZIONE DEL CORO SCOLASTICO I.C. ALDO MORO DI ADELFIA



𝐀 𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒 𝐂𝐀𝐑𝐎𝐋

21 Dicembre ore 20,30

Piazza Duomo

SCUOLA COMUNALE MUSICALE "FILIPPO CORTESE"



𝐈𝐍𝐀𝐔𝐆𝐔𝐑𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐀𝐋𝐄

22 Dicembre ore 17,00

Villa Comunale di Giovinazzo



𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐄 𝐆𝐔𝐈𝐃𝐀𝐓𝐄 𝐀𝐋 𝐃𝐎𝐋𝐌𝐄𝐍 𝐄 𝐋𝐀𝐁𝐎𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈 𝐃𝐈 𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐎𝐋𝐎𝐆𝐈𝐀

22 Dicembre e 5 gennaio ore 10,00 - 12,00

Dolmen San Silvestro (Visite)

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARCH



𝐓𝐄𝐀𝐓𝐑𝐎 𝐃𝐈 𝐁𝐔𝐑𝐀𝐓𝐓𝐈𝐍𝐈

23 Dicembre ore 19,00

Centro storico

ASSOCIAZIONE IL CARRO DEI COMICI



𝐂𝐇𝐑𝐈𝐒𝐓𝐌𝐀𝐒 𝐈𝐍 𝐆𝐎𝐒𝐏𝐄𝐋

23 Dicembre ore 19,30

Parrocchia Concattedrale

ASSOCIAZIONE MUSICALE VOX LIBERA



𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐏𝐄 𝐕𝐈𝐕𝐄𝐍𝐓𝐄 "𝐆𝐄𝐒𝐔', 𝐋𝐔𝐂𝐄 𝐃𝐀 𝐋𝐔𝐂𝐄 𝐍𝐄𝐋 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐏𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐋 𝐆𝐑𝐄𝐂𝐂𝐈𝐎"

26 e 29 Dicembre 4 e 5 Gennaio ore 19,00 - 21,00

Pineta del Convento dei Frati Minori Cappuccini con ingresso da Via Molfetta

FRATI MINORI CAPPUCCINI



𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐃𝐄𝐅𝐈𝐋𝐄̀

27 Dicembre ore 20,00

Piazza Benedettine

A.P.S. CAMERA DELLA MODA PUGLIA-BASILICATA-CAMPANIA-MOLISE



𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋… 𝐃'𝐈𝐍𝐕𝐄𝐑𝐍𝐎

29 Dicembre e 6 Gennaio ore 19,00

Sala San Felice

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DELLA MUSICA



𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐃𝐈 𝐂𝐀𝐏𝐎𝐃𝐀𝐍𝐍𝐎

1 Gennaio ore 11,00

Piazza Vittorio Emanuele II

SCUOLA COMUNALE MUSICALE "FILIPPO CORTESE"



"𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐂𝐄𝐑𝐓𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐋'𝐄𝐏𝐈𝐅𝐀𝐍𝐈𝐀 𝐎𝐌𝐀𝐆𝐆𝐈𝐎 𝐀 𝐆𝐈𝐎𝐕𝐈𝐍𝐀𝐙𝐙𝐎 𝐈𝐍 𝐕𝐎𝐂𝐄 𝐄 𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐀"

5 Gennaio ore 19,00

Auditorium Istituto Vittorio Emanuele II

ACCADEMIA DELLE CULTURE E DEI PENSIERI DEL MEDITERRANEO



𝐌𝐔𝐒𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐄 𝐏𝐄𝐑 𝐋𝐄 𝐕𝐈𝐄 𝐃𝐄𝐋𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀́

Itinerante

SCUOLA COMUNALE MUSICALE "FILIPPO CORTESE"