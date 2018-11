'Natale in corso', a Santeramo addobbi natalizi, bancarelle, animazione, balli, spettacoli e stand enogastronomici

L'associazione Italia in corso, con il patrocinio del comune di Santeramo in colle e nell'ambito del programma natalizio MERRY SANTERAMO è orgogliosa di inaugurare la prima edizione dell'evento "NATALE IN CORSO" che si terrà il giorno 9 dicembre 2018.



Tale evento è un traguardo per la suddetta associazione composta dalla maggior parte dei commercianti di corso Italia che, da anni, perseverano insieme ad enti ed amministrazioni per dar luce e visibilità ad una delle principali vie commerciali del paese: CORSO ITALIA..



Il 9 dicembre, infatti, il corso verrà chiuso al traffico e l'associazione si vedrà protagonista con stupendi addobbi natalizi; promozioni ed iniziative; bancarelle; animazione, balli ed intrattenimento per i più piccoli a cura dell'associazione Liberamente; spettacolo "magica scienza" a cura dell'associazione Multiversi; stand per degustazioni ed acquisto prodotti tipici; straordinarie collaborazioni con altre attività santermane.



L'obiettivo è valorizzare le attività commerciali locali e regalare ai clienti,concittadini e visitatori un meraviglioso Natale.

Per l'associazione quest'iniziativa è una scommessa vincente che identifica sempre l'UNIONE come fonte ispiratrice: dopotutto il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo.