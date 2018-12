A Bitritto ''Natale in corteo...per le strade della tradizione''

Domenica 23 dicembre dalle ore 17.00, Bitritto(BA) fa un tutto nella storia e nella tradizione del Natale: Il Presepe.

Una ricca e attiva organizzazione, composta da associazioni,sponsor e cittadini attivi, si è mossa per la prima edizione di ''Natale in corteo...per le strade della tradizione'' in cui l'essenza del Natale viene vissuta in prima persona in una sorta di viaggio nel tempo di 2000 anni. Si ritornerà nell'antica Betlemme accompagnati dalle vicende del Vangelo: l'annuncio ai popoli della nascita del Salvatore, Erode nel suo palazzo, i Magi che seguono la stella, i pastori che accorrono alla grotta o l'incontro tra Maria ed Elisabetta fino ad arrivare alla Natività.

Il Corteo storico partirà alle ore 17.00 dalla ''Villa dei Bersaglieri'' (Via Bachelet) e vede la presenza dell'associazione ''Figuranti San Nicola'' di Bari che,con la loro esperienza (corte della Caravella,cortei storici in tutta italia, ecc.), porterà ancor più valore alle vicende che Luciano Emiliano declamerà lungo il percorso tra le vie del paese. Punto di arrivo è Piazza Leone dove verrà accolto dal Coro Parrocchiale Magnificat diretto da Paolo Giulitto che renderà più solenne l'atmosfera intonando i canti della tradizione natalizia. Nella piazza sarà allestito un mercatino di prodotti tipici e artigianali che rispecchierà un mercato dell'epoca con l'utilizzo di materiali e tecniche povere (legno, iuta, teli agricoli, rami secchi, paglia). Verranno riprodotte alcune scene tipiche del lavoro nei campi e della vita quotidiana. All'interno del Castello prenderanno posto Giuseppe e Maria accompagnati dalla musica degli zampognari che contribuiranno a creare l'atmosfera giusta.

Inoltre, durante la serata, verranno svolte delle visite guidate che uniranno arte e tradizione. La direzione artistica e musicale è curata da Rosa Cavalieri presidente dell'associazione ''Diamo voce alla musica'', il coordinamento dei figuranti e l'allestimento scenografico a cura di Giuseppe Pasquale e la supervisione sui testi evangelici a cura di Pierpaolo Favia presidente dell'associazione ''Il Filo del Discorso''.