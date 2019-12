Domenica 22 Dicembre, torna a Bitritto (Ba) la Seconda edizione di ''Natale in corteo.. per le strade della tradizione e Il Presepe Vivente nel borgo antico'', un evento nato dall'esigenza di promuovere e valorizzare l'essenza del Natale: Il Presepe. Si vuole far entrare il visitatore nel vero clima della Betlemme di un tempo con scene di vita quotidiana e antichi mestieri in un percorso itinerante nelle storie che precedono la nascita di Gesù, accompagnati da una guida d'eccezione.

La giornata comincerà alle ore 10.00 con mercatini e animazione per grandi e piccini in Piazza Leone. Alle ore 17.00 partirà dalla Villa dei Bersaglieri il corteo storico-rievocativo, con la partecipazione dell'Associazione culturale ''Figuranti San Nicola'', che porterà gli abitanti del villaggio con Maria e Giuseppe all'interno del centro storico. Qui dalle ore 18.00 cominceranno le visite al presepe in gruppi da 40 persone suddivisi in vari orari: 18:00 / 18:40 / 19:20 / 20:00 / 20:40 / 21:20 / 22:00

Sarà possibile prenotarsi al numero 3204843212 con chiamate o messaggi whatsapp. In Piazza Leone continueranno i mercatini natalizi.

L' organizzazione è curata dall'Associazione ''Lab. Creativo Diamo Voce alla Musica'' e dalla direzione artistica di Rosa Cavalieri, dal coordinatore dei figuranti e scenografo Giuseppe Pasquale e dal redattore sui testi sacri a cura di Pierpaolo Favia.

A tutti sarà riservata larga ospitalità