Natale, intrattenimento e shopping: via Manzoni c’è

L'atmosfera del Natale a Bari è definitivamente entrata nel vivo. Dopo l'accensione della grande stella in piazza Risorgimento e le luminarie di via Manzoni, volute dall’ amministrazione comunale, hanno preso il via le iniziative messe a punto da Confcommercio Bari BAT e l’Associazione I commercianti di via Manzoni e dintorni. Le luci, insieme agli addobbi delle vetrine delle attività commerciali fanno respirare l'aria del Natale anche nel quartiere Libertà. Patrizia Lucamante Presidente dell'associazione dei commercianti della storica strada del Libertà, ringrazia Confcommercio Bari BAT e spiega che “quest’anno ha voluto coinvolgere residenti e non, con un cartellone di appuntamenti e iniziative tra arte, spettacolo e divertimento”. Fino al 2 gennaio i marciapiedi saranno arredati con gli alberelli e i presepi esposti nelle vetrine. Ma nell’iniziativa sono stati coinvolti gli studenti dellae IV e V classi della scuola Garibaldi, che possono partecipare ai laboratori di fotografia e ad un contest. I bambini potranno realizzare degli scatti fotografici ai presepi lungo via Manzoni e le strade limitrofe. Le fotografie saranno poi esposte nel salone della scuola in modo da essere apprezzate dai residenti e, i piccoli “fotografi” saranno premiati. Nel week end appena concluso, si è svolta l’interpretazione delle poesie di Pier Paolo Pasolini di Giusy Zaccagnini e un seminario di ayurveda, la medicina tradizionale indiana conosciuta sin dall’antichità, che ha voluto ancora una volta suggellare lo straordinario rapporto della città di Bari con l’oriente, al quale è intervenuto il Dott Jamuna Mishra. Venerdì 14 sarà la tradizione ad invadere le strade con gli zampognari, la presenza del Babbo più amato dai bambini, gli elfi, la possibilità di consegnare la letterina a Babbo Natale e scattare tante fotografie. Ma non finisce qui una simpatica street band itinerante allieterà con della buona musica lo shopping su via Manzoni. Sabato prossimo 15 sarà protagonista delle iniziative “Christmas Art” la pittura artistica che coinvolgerà cinque famosi artisti e l’arte in tavola, con il bon ton per la tavola di Natale per le signore all’interno del negozio Lucamante arredamenti. Questo evento rientra nell’organizzazione di numerose iniziative all’interno degli esercizi commerciali messe a punto dai commercianti, per creare ulteriore intrattenimento per i clienti. E’ possibile consultare il calendario di iniziative sulla pagina Facebook dell’Associazione