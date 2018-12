Natale nei Municipi 2018: Concerti, giochi, spettacoli, shopping e visite guidate

In occasione delle festività natalizie i Municipi cittadini hanno promosso e sostenuto una serie di eventi diffusi nei quartieri di riferimento per coinvolgere cittadini e commercianti che avranno l’occasione di trascorrere insieme alcuni momenti vivendo luoghi e spazi pubblici.

Anche quest’anno i Municipi hanno scelto di affidare la realizzazione degli eventi attraverso delle procedure di evidenza pubblica per assicurare maggiore trasparenza e dare la possibilità anche alle associazioni e alle realtà del territorio di parteciparvi.

Alcuni degli appuntamenti inseriti nel cartellone di Natale 2018 si sono già svolti. Di seguito il programma delle iniziative previste nei prossimi giorni

MUNICIPIO I

“Natale in Gospel & Blues”, nove concerti nelle chiese

· 18 dicembre ore 20 - Redentore (Libertà): The Joyful Chorus

· 19 dicembre ore 20 - Santa Cecilia (Libertà): Hope Jubilee Singers feat Sounds Cool Choir

· 20 dicembre ore 20 - San Nicola (Torre a Mare): Sounds Cool Choir

· 21 dicembre ore 20 - San Rocco (Libertà): Hope Jubilee Singers feat Sounds Cool Choir

· 22 dicembre ore 20 - San Sabino (Madonnella): Sounds Cool Choir

· 23 dicembre ore 20 - Beata Vergine Immacolata (Madonnella): Sounds Cool Choir

· 27 dicembre ore 20 - San Francesco (Japigia): The Joyful Chorus

· 29 dicembre ore 20 - Resurrezione (Japigia): The Joyful Chorus

· 31 dicembre ore 20 - San Marco (Japigia): Sounds Cool Choir feat. Emanuele Battista

27 dicembre

AncheCinema Royal, Corso Italia 112

· ore 19 - Enzo Vacca in “Giochimprovvisando”, spettacolo per bambini dai 5 anni, ingresso gratuito con invito, in omaggio a tutti gli spettatori un pacco di biscotti

· ore 20.30 - “Bar Qui Si Gode”, spettacolo teatrale con Dante Marmone e Tiziana Schiavarelli, ingresso gratuito con invito, in omaggio a tutti gli spettatori un pacco di biscotti

Eventi Sportivi

23 dicembre

Corsa natalizia sul mare e giro sulla ruota panoramica

ritrovo presso la spiaggia di Pane e pomodoro per la registrazione, muniti di maglia o gadget rosso

ore 10.30: partenza direzione ruota panoramica

ore 11.30: giro sulla ruota

29 dicembre

· Torneo natalizio di calcio a 5 a squadre miste presso la parrocchia del Redentore

ore 16.00: ritrovo e registrazione

ore 16.30: inizio torneo

· “L’albero dei desideri” presso il campo Montagnola di Bari

ore 14.30: apertura cancelli - registrazione e consegna biglietto del desiderio

ore 15.00: inizio lezioni dimostrative (calcio, basket, pallavolo, danza, ginnastica ritmica)

ore 18.30: fine lezioni dimostrative

ore 19.00: estrazione del biglietto del desiderio e consegna premi

MUNICIPIO II

“Vivere insieme la magia del Natale”

· 19 dicembre

ore 18.00-21.00 - via Jacini/via Pavoncelli: performance di artisti di strada e attività di giocoleria itinerante - Notte bianca del commercio

· 21 dicembre

ore 18.00-21.00 - via Pasubio e dintorni: performance di artisti di strada e attività di giocoleria itinerante - Notte bianca del commercio

· 21 dicembre

ore 15.00-18.00 - Showville: visione del film “Il ritorno di Mary Poppins”

· 22 dicembre

ore 9.00-13.00 - centro polifunzionale per i servizi integrati Futura ℅ Parco 2 giugno: “Magico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi

· 22 dicembre

ore 20.00-22.00 - parrocchia San Marcello: “Concerto di Natale”, a cura di Nova Artistudium

· 27 dicembre

ore 17.30-21.30 - piazzetta di via Caccuri: “Magico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi

· 28 dicembre

ore 9.00-13.00 - piazzetta Cirillo: “Magico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi

· 29 dicembre

ore 9.00-13.00 - piazzetta dei Papi: “Magico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi

· 29 dicembre

ore 15.00-21.00 - visita guidata al presepe vivente di Pezze di Greco (BR)

· 29 e 30 dicembre - visita guidata al presepe vivente di Matera

· 3 gennaio

ore 15.30-19.30 - auditorium Municipio II: “Aspettando la Befana”, con tombolata e animazione

· 3 gennaio

ore 17.00-19.00 - auditorium Municipio II: spettacolo teatrale a cura di Giacomo Dimase

· 4 gennaio

ore 9.00-13.00 - giardino Chiara Lubich: “Magico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi

· 4 gennaio

ore 20.00-22.00 - chiesa Cuore Immacolato di Maria (Villaggio del Fanciullo): Concerto Gospel a cura di Wake Up Gospel Project

· 5 gennaio

ore 9.00-13.00 - parco Don Tonino Bello: “Magico Natale Tour”, attività ludiche e laboratori artistico-creativi

· 5 gennaio

ore 10.00-12.00 - parco Don Tonino Bello: spettacolo di giocoleria a cura di Cristian Lisco

Dall’8 al 23 dicembre - mercatino natalizio Coldiretti, Parco 2 Giugno (lato viale Unità d’Italia):

MUNICIPIO III

22 dicembre

· ore 11:00 - pineta di piazza Romita (San Paolo): Spettacolo di burattini “Pulcinella e la festa del Natale”

· ore 21:00 - Istituto scolastico Lombardi (San Paolo): spettacolo teatrale “San Nicola o meglio Santa Klaus”

23 dicembre

· in piazza Europa (San Paolo) e nell’area antistante l’istituto scolastico E.Duse (San Girolamo): esposizione dei presepi natalizi realizzati dai ragazzi del Municipio.

MUNICIPIO IV

19 dicembre

· ore 18.30 - piazza Garibaldi: Tombolata comunitaria a cura delle associazioni Barinquarta e Voglia di Crescere.

· ore 20.00 - Chiesa Madonna di Pompei: “Wakeup gospel project” - concerto gospel organizzato dalla Confraternita Opera Pia del Rosario e dalla Parrocchia Madonna di Pompei.

20 dicembre

ore 17.00 -via Manzoni nei pressi della Chiesa di San Nicola (Bari - Carbonara)

· Contest gastronomico dedicato ai dolci natalizi: cartellate, castagnelle, paste reali...chi più ne ha, più ne sforni! Per il vincitore in palio un delizioso premio! Iscrizione gratuita sulla pagine FB https://www.facebook.com/ cittadiniprimi/.

· Atmosfera natalizia: tutti sono invitati a inviare su https://www.facebook.com/ cittadiniprimi/ una foto che rappresenti il natale. Le più belle diventeranno originali addobbi per l’albero di Natale.

· Il Natale dei piccoli: “Sii sempre Gentile”, con Mary Poppins alla scoperta dei giochi tradizionali. Attività ludiche dedicate ai bambini nella piazzetta antistante la Chiesa di San Nicola a cura dell’Opera San Nicola ONLUS

21 dicembre

· ore 18.00 - auditorium scuola Manzoni-Lucarelli: premiazione “Pittura e Poesia” con il coinvolgimento degli istituti scolastici del territorio

22 dicembre

· ore 18.30 - Castello Normanno, piazza Trieste 6: Cineforum dei piccoli, a cura delle associazioni Barinquarta e Voglia di Crescere.

· ore 19.00 - chiesa Santa Rita: concerto gospel “Sisters in act”

23 dicembre

· ore 9.30 - Conturband - Street Band Christmas - Tour 2018. Musica, ritmo e divertimento aspettando il Natale, organizzato dai commercianti di Carbonara.

· ore 19.00 - mercato coperto di Carbonara: “Piripicchio in festa…” cantastorie itinerante

· ore 20.00 - Chiesa Sant’Agostino, “Concerto di Natale”, a cura dell’associazione Musicale Fourzone Company.

24 dicembre

· ore 9.30: “The Christmas Band”, spettacolo musicale itinerante, organizzato dall’associazione Culturale “U’Sciaraball”.

29 dicembre

· ore 11.00 -chiesa matrice di Carbonara: Auguri di fine anno con Nicola Pignataro

· ore 19.30 - chiesa Sant’ Antonio: concerto dell’Orchestra Metropolitana di Bari

· ore 20.00 - chiesa Sant’Agostino: concerto a cura dell’associazione musicale "Nova Artistudium" con voci soliste Jiulian Vivian Corone e Tiziana Falco, coro ed ensemble strumentale, organizzato dalla Fidas Sezione di Carbonara.

30 dicembre

· ore 18.30 - piazza Garibaldi, Tombolata comunitaria, a cura delle associazioni Barinquarta e Voglia di Crescere.

3 gennaio

· ore 20.00 - chiesa Madonna di Pompei: Tombolata comunitaria, organizzata dalla confraternita Opera Pia del Rosario e dalla parrocchia Madonna di Pompei.

5 gennaio

· ore 17.00 - chiesa Sant’Antonio: Tombolata per bambini e ragazzi.

· ore 20.00 - chiesa Madonna di Pompei: “Concerto dell’Epifania” - Coro voci bianche, Coro Imelda Cowdrey ed ensemble strumentale “Nova Artistudium” diretti dai Maestri Grazia Albergo e Donato Falco, organizzato dalla confraternita Opera Pia del Rosario e dalla parrocchia Madonna di Pompei.

6 gennaio

· dalle ore 8:00 alle ore 12:00 - Centro Trasfusionale dell’Ospedale Di Venere - Raccolta sangue a cura della Fidas Sezione di Carbonara.

MUNICIPIO V

“Municipio in Festa”

23 dicembre

· ore 10.30-12.30 - “Dolce Natale”, manifestazione itinerante per i quartieri del Municipio:

· ore 10.30 - “Gente in movimento”, percorso podistico per riscoprire le vie del quartiere

24 dicembre

· ore 13.00-17.00 - piazza dei Mille (Santo Spirito): “Rendez - Vous”, spettacolo itinerante tra gags clownesche e giocoleria di fuochi.

30 dicembre

· ore 10.30 - piazza San Francesco (Santo Spirito), “Festa dello sport”, esibizioni di basket, calcio, pallamano, pallavolo, giochi ludico-motorio, pattinaggio, street/dance.