Natale nel Borgo, a Locorotondo il calendario degli eventi natalizi

Fra luminarie, planetario e musica, Locorotondo si conferma un borgo accogliente e suggestivo, dove incontrare la tradizione che si fonda con proposte innovative e di grande attrazione. L’accensione delle luminarie è in programma domenica 2 dicembre alle ore 20.00 in piazza Moro, tempo permettendo. L’accensione avverrà in contemporanea con i 6 Comuni della Valle d’Itria aderenti al Protocollo, sottoscritto lo scorso giugno, e sono previsti spettacoli musicali e non solo. In caso di pioggia il tutto verrà spostato a sabato 8 dicembre.

Questo il programma dettagliato.

DICEMBRE

Sabato 1

LIBRI NEI VICOLI DEL BORGO “ Scrivere, che bello!“ e “Paroline & Paroloni”di Luisa Carrada a cura di Ass. culturale nel Borgo

h.19.00 Presso - Laboratori Urbani di Via Giannone

Domenica 2

Inaugurazione “A Pittieche di Uagnune” Bottega Artigiana a cura de “ La C.A.S.A delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II” presso la sede Unitalsi in Via Porta Nuova n 15 – h 11.00

Accensione luci di Natale: “La Valle d'Itria che si accende” e premiazione dei concorsi fotografici Calendario 2019 e #COLORIDIDONNA- Piazza A.Moro a cura dell'Amministrazione comunale e in collaborazione con Arte & Danza e Fuori Di Danza – a partire dalle h 20.00

Sabato 8

3° Edizione della Fiaccolata per il Terremoto Partenza Sagrato Chiesa Madre San Giorgio h 19.30

dall'8 Dicembre 2018 al 13 Gennaio 2019 “Il Presepe di Locorotondo” a cura di Notarnicola Leonardo Via Mercato (Locale ex Mercato Coperto)

Martedì 11

CANDELE LAB Laboratorio di creazione di candele profumate a cura dell'Ass. Euforica Scuola Marconi, Corso XX Settembre h 17.30

Giovedì 13

NOTTE DELLE CANDELE a cura dell'Ass. Euforica - Cerimonia delle candele, Solenne Messa di S. Lucia e Spettacolo delle Luce-Centro Storico e Chiesa Madre h 19.30

Venerdì 14

Mi leggo con un libro “Pvora a lgegere: qautna ftaica fai?” a cura della dott.ssa Maria Maggi - libreria l'Angolo retto (via Montanaro) h 19.00

Vernissage Reading poetico con Paolo Polvani, Anna Correale, Maria Nardelli, Antonio Lillo

U Jùse Via Nardelli h 20.00

Sabato 15

II° Ed. Valle D'Itria Corto Festival dibattito sul neorealismo a cura dell'associazione Teatri & Culture

Villa Mitolo, h.19.00 Ingresso Gratuito

Sport e Beneficenza a cura de “ La C.A.S.A delle Abilità Speciali Giovanni Paolo II” Via Vittorino da Feltre 5

Il Mangia Favole a cura dell'Ass. Euforica Racconti e favole al buio Via Montanaro h 17.30

Domenica 16

Pasquale Mega racconta la musica di Michel Petrucciani – un piccolo grande pianista- presso i Laboratori urbani, via Giannone h. 18.00

Presentazione del libro “ Rivolto al Sud” di Vincenzo De Marco Presso la libreria L'Angolo Retto Via Montanaro h 19.30

dal 17 Dicembre al 7 Gennaio 2019

Rassegna di Mini Presepi a cura della PG Locorotondo Via Montanaro

Giovedì 20

OsandoInsieme Spettacolo di Beneficenza e Presentazione del progetto “ Alzatevi, non temete”

A cura del' UNITASI di Locorotondo con la partecipazione straordinaria di CAMILLO PACE Auditorium Boccardi Basile Caramia h 20.00

Venerdì 21

Teatri&Culture “Assoli in Scena” Rappresentazione Teatrale “Amere cume u' veliène” dell'Ass. In Campagna Auditorium Comunale h 20.30

Inventario dei Sogni Proiezione video di Fabio Mazzola h 20.00

SABATO 22

Presentazione del libro “I fatti di sangue del 23 marzo 1914 in Locorotondo” di Mario Gianfrate

presso la Libreria L'Angolo retto, via Montanaro h.19.00

Domenica 23

Natale con le Stelle a cura dell'Ass. L'Isola delle Piccole stelle Piazza V. Emanuele Babbo Natale In Montain Bike

A cura dell'Ass. Le Donne del Gusto per le vie del Paese

Martedì 25

Mercoledì 26

Il Natale... raccontato! A cura di Elina Semeraro

Presso U jùse Via Nardelli

primo spettacolo h 18.00

secondo spettacolo h.19.30

PRESEPE VIVENTE a cura della Parrocchia San Giorgio Martire Masseria Ferragnano dalle h 16.00 alle h 22.00

Venerdì 28

Smile Circus Festival dei giocolieri e della magia per le vie del Borgo a cura dell'Ass. SMILE

LOCUS WINTER Concerto Musicale Federico Albanese in “ By The Deep Sea”

Chiesa Madonna della Greca h 21.00

Sabato 29

SMILE CIRCUS festival del fuoco e delle acrobazie, per le vie del Borgo a cura dell'Ass. SMILE

LOCUS WINTER Concerto Musicale “ Sonoristan feat. Riccardo Onori, Hindi Zahra e Gianluca Petrella

Chiesa San Giorgio Martire h: 21,00

Domenica 30

SMILE CIRCUS Invasione da Street Band a cura dell'Ass. SMILE per le vie del Borgo

PRESEPE VIVENTE a cura della Parrocchia San Giorgio Martire Masseria Ferragnano dalle h 16.00 alle h 22.00

Lunedì 31

LOCUS WINTER “Daddy G from Massive Attack dj set “

Masseria Mavù ( biglietti disponibili su Vivaticket e Ticketone”

GENNAIO

Venerdì 4

FINISSAGE Reading poetico con Elvio Ceci, Elena Zuccaccia e Daniela Gentile presso U Jùse Via Nardelli

Sabato 5

PRESEPE VIVENTE Parrocchia San Giorgio Martire Masseria Ferragnano dalle h 16.00 alle h 22.00

MUSICHIAMO WINTER EDITION a cura di Amo Puglia Auditorium Comunale h 20.00

DOMENICA 6

“ARRIVA LA BEFANA” a cura dell'Ass. Le Donne del Gusto Piazza Moro

Martedì 8

Proiezione del Cortometraggio “La vita non aspetta” Ass. Culturale NOTA BENE A.P.S. Villa Mitolo h 17.00

Mercoledì 9

Mi leggo con un libro “L'arte della vita: le scelte” della dott.ssa Maria Maggi Libreria l'Angolo retto (via Montanaro) h 19.30

dall'11 Gennaio al 26 Gennaio 2019

“MY MIND SPRAY” Mostra personale di Massimo (Russ) Angelini – dalle h. 17,00 alle 21,00, a cura di “U Juse”