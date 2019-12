Natale a Noci 2019, musica, teatro e gastronomia

A Noci momenti di intrattenimento culturale, nel solco delle migliori tradizioni del Natale: anche quest’anno un programma di eventi allieteranno le giornate dei nocesi e dei visitatori che si riverseranno per le nostre strade in occasione delle feste. Con semplicità e un’attenzione particolare per i più piccoli.

Musica, teatro, gastronomia e tanto altro contribuiranno a far rivivere quell’atmosfera magica che caratterizza questo periodo.

Giovedì 12 Dicembre

Via Pr. Umberto – Ore 20.00

ACCENSIONE FALÒ DI SANTA LUCIA

A cura del Comitato Feste Patronali

Chiostro delle Clarisse – Ore 18.00

LE SIRENE NON SI CERCANO

Presentazione libro di Tommaso Galiani a cura di Ass. Puglié in collaborazione con Ass. Il lunedì letterario

Domenica 15 Dicembre

Chiesa San Domenico – Ore 19:30

STELLE ALPINE

Concerto del Coro Alpini Sez. Bari-Basilicata a cura dell’Ass. Nazionale Alpini

Mercoledì 18 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 19.30

DIMENTICARSI… UN RICORDO DI SÉ

Mostra fotografica e spettacolo teatrale a cura di Asd Ballet School

Chiostro delle Clarisse

NOCINO E RAMPANTE

La leggenda sulle origini di Noci per bambini

Ore 17:30 – Commento musicale dell’Orchestra dei piccoli diretta da Gianni Console

Ore 19.30 – Commento musicale del gruppo “Conduction” diretta da Gianni Console e presentazione del CD

A cura di Noci Gazzettino in collaborazione con Scatola Sonora

Giovedì 19 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 19.00

IL NATALE CHE VORREI

Saggio di Natale dei ragazzi dell’Asd Movida

Venerdì 20 Dicembre

Piazza Garibaldi

GUSTOSAMENTE NATALE

Nel senso della tradizione

18.00 – Inaugurazione evento e apertura stand

18.30 – Laboratorio di pupazzi in gomma piuma per bambini presso il Villaggio di Babbo Natale

20.00 – Spettacolo musicale

Mercatino natalizio dell’artigianato Chiostro delle Clarisse

A cura di Confartigianato Noci in collaborazione con AIS Puglia, Puglia Trek&Food, Il talento nasce al Sud e Ass. AgriCultura

Sabato 21 Dicembre

Piazza Garibaldi

GUSTOSAMENTE NATALE

Nel senso della tradizione

Dalle 10.00 – Attività di animazioni per bambini con laboratori di cartellate, artigianato e cioccolato e balli popolari

18.00 – Apertura stand

20.30 – Calata di Babbo Natale

21.00 – Spettacolo musicale

Mercatino natalizio dell’artigianato Chiostro delle Clarisse

A cura di Confartigianato Noci in collaborazione con AIS Puglia, Puglia Trek&Food, Il talento nasce al Sud e Ass. AgriCultura

Domenica 22 Dicembre

Piazza Garibaldi

GUSTOSAMENTE NATALE

Nel senso della tradizione

Dalle 10.00 – Apertura stand e laboratorio di cartellate

21.00 – Spettacolo musicale

Mercatino natalizio dell’artigianato Chiostro delle Clarisse

A cura di Confartigianato Noci in collaborazione con AIS Puglia, Puglia Trek&Food, Il talento nasce al Sud e Ass. AgriCultura

Lunedì 23 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 20:00

A MAGIC CHRISTMAS SYMPHONY 2.0

Concerto Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana diretta dal MO Cettina Donato a cura del Comune di Noci

Venerdì 27 Dicembre

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 20.00

CONCERTO DI NATALE

A cura della Banda cittadina “Santa Cecilia-Sgobba”. Ospite della serata MARIO ROSINI (2° classificato al Festival di Sanremo 2004). Dirige: Giacomo Lasaracina

Sabato 28 Dicembre

Chiostro San Domenico – Ore 19.30

4° GRAN CORCERTO DI FINE ANNO

Concerto del “Francesco Greco Ensamble” a cura dell’Ass. DARF

Lunedì 6 Gennaio

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 17.30

FESTA DELL’EPIFANIA

Spettacolo per bambini “le favole di Pinocchio” a cura di Confartigianato Noci

Sabato 18 Gennaio

Chiostro di San Domenico – 18.00

IO LEGGO TU LEGGI NOI LEGGIAMO

Incontro con Francesco Giorgino, giornalista Rai a cura di Vivere d’Arte Eventi in collaborazione con Mondadori Point

Mu.Ra. Museo dei Ragazzi – Ore 20.30

SESSIONE D’AMORE

Commedia musicale a cura dell’Ass. La Zizzania

MOSTRE

Dal 7 dicembre al 6 gennaio

Locali ex anagrafe via Porta Putignano

I PRESEPI DI SPACCANOCI 4^ Ediz.

A cura di Ass. I presepi di SpaccaNoci

Orari apertura: 17.00 – 21.00

Dal 9 al 15 Dicembre

Chiostro San Domenico

100 ANNI INSIEME

Mostra celebrativa a cura dell’Ass. Nazionale Alpini

Orari apertura: 17.00 – 20.00 (domenica 15 dicembre anche 10.00 – 12.30)

Dal 20 al 22 Dicembre

Palazzo della Corte

GENERAZIONE BOH

Mostra illustrazioni dell’artista Claudio Castellana, in arte “iamclaudioc” a cura dell’Ass. DARF

Orari apertura: 18.00 – 23.00

Dal 27 al 29 Dicembre

Chiostro delle Clarisse

VITO GRILLETTI. RETROBOTTEGA

Artigiano di ieri, oggi e domani

A cura di Confartigianato Noci

Orari apertura: 17.00 – 24.00