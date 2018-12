Cibo, mercatini, musica e tradizioni con "Il Natale dei Cittadini Primi" a Bari-Carbonara

Dal Villaggio di Babbo Natale ai tradizionali mercatini, passando per grandi e piccoli eventi a tema, Bari sta pregustando a pieno l’atmosfera natalizia grazie alla ricca programmazione di iniziative in giro per la città. Giovedì 20 dicembre, nei pressi della Chiesa di San Nicola di Carbonara (via Manzoni) è in programma “Il Natale dei Cittadini Primi”, l’evento di Natale organizzato dall’omonima associazione culturale Cittadini Primi in collaborazione con l’associazione di volontariato Opera San Nicola ONLUS che promette un programma di puro intrattenimento a soli 5 giorni dalla Festa più attesa dell’anno.

Si parte alle 17:00 con “Sii sempre gentile”, lo spettacolo dell’attrice Abra Lupori che, nei panni di Mary Poppins, intratterrà i più piccoli con tantissimi giochi classici di gruppo che non stancano e che divertono!

L’evento proseguirà con l’inedita gara gastronomica dedicata ai dolci della tradizione natalizia barese: Cartellate, Castagnelle, Paste reali, Taralli di Natale sono soltanto alcuni dei più saporiti dolci che nel periodo natalizio si è soliti preparare a Bari. I partecipanti al contest amatoriale avranno la possibilità di mostrare la propria bravura nel realizzare dolci natalizi, offrendo la possibilità a tutti i partecipanti all’evento di averne un assaggio: un’occasione di convivialità in perfetta sintonia con lo spirito natalizio. Una giuria popolare scelta tra i presenti all’evento voterà, quindi, per il dolce più buono: per il vincitore del contest in palio un delizioso premio!

E non finisce qui! L’evento proseguirà con mercatini, musica e ancora tanto cibo. Durante il pomeriggio di festa verrà, inoltre, addobbato l’albero di Natale che Cittadini Primi ha donato alla Chiesa di San Nicola e che è stato sistemato nella piazzetta dove si svolgerà l’evento.

Appuntamento per giovedì 20 dicembre a partire dalle ore 17:00 nei pressi della Chiesa di San Nicola, via Manzoni, Carbonara.

Info e partecipazioni sulla pagina Facebook di Cittadini Primi.