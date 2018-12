“Natale tra le vie del Presepe” a Gravina in Puglia

Sabato 29 e domenica 30 dicembre 2018 è il “Natale tra le vie del Presepe” Arrivano le prime due date delle passeggiate tra le vie del centro storico di Gravina. Un percorso alla scoperta dei presepi, come il meraviglioso “Presepe di Santa Cecilia”, degli scorci, degli scenari più suggestivi della Città come le botteghe allestite di Cavato San Marco, gli Ipogei Sotterranei di Cavato Sant’Andrea, e lo scenario serale che la solo la terrazza belvedere del bastione Medievale sa offrire.



Un meraviglioso modo per mantenersi in forma dopo i banchetti delle festività e per scoprire la bellezza di luoghi incastonati nel nostro stupendo centro storico.



Cosa devi sapere per partecipare:

La partecipazione è gratuita. Con noi una guida che ci racconterà e condurrà alla scoperta dei luoghi.

Luogo di incontro: Sede Pro Loco Gravina (Piazza Plebiscito _ Gravina in Puglia)

Orari: partenza ore 19.00. Fine passeggiata ore 21.00

Durata: 1,5/2 h

La passeggiata è adatta a tutti, anche per i nostri amici a 4 zampe.



Si consiglia abbigliamento comodo, con scarpe adatte per una passeggiata di circa 1,5 km.