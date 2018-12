'Natalino', nel centro storico di Putignano la semplicità della festa tra gusto, calore e tradizioni

L’atmosfera del Natale, quella autentica dove l’attesa dello stare insieme si sostituiva al consumismo sfrenato e agli sfarzi esagerati: questo è NATALINO.

Semplice nella sua proposta, Natalino vorrebbe proprio regalare a curiosi ed avventori quello che della festa più importante dell’anno si è perso, il calore della convivialità dove profumi, sapori e colori della tradizione incontrano una location intrisa di storia popolare, ovvero piazza S. Maria nel centro storico di Putignano.

Sarà quindi la piazza antica con la sua meravigliosa chiesa dai ricami barocchi a proporre lo spirito della festa d’un tempo, addobbata con candide lucine dove, nei “giorni giusti” a decorrere dal 22 dicembre, si alterneranno prelibatezze gastronomiche proposte in attenti abbinamenti con il buon vino del territorio e birre artigianali pugliesi.

Per scaldare l’aria non mancheranno situazioni d’intrattenimento musicali ed altre attività, per così favorire un piacevole stazionamento all’insegna della tradizione natalizia da vivere in maniera originale senza trascurare il valore del senso del dono a favore dei più bisognosi.

Stare insieme con la complicità della festa, che si fonde nella semplicità di un luogo dal fascino irripetibile, significa rivivere quei momenti scanditi dai rintocchi delle campane che segnavano il tempo delle giornate colme di sacrifici. Le ristrettezze economiche di allora, portavano i nostri nonni a percepire il senso dell’attesa delle festività, in modo profondo, per celebrare senza sprechi ed eccessi la convivialità domestica e di strada. Qualcuno purtroppo vive ancora in condizioni precarie, costretto a rinunciare a tanto in una società dove i beni materiali hanno generato “povertà” di sentimenti e amore. Proprio per questo, Natalino con il suo format, oggi probabilmente in controtendenza, vorrebbe immergere tutti noi in quella dimensione priva di esagerazioni per poter regalare a qualche famiglia in difficoltà parte del ricavato delle sue attività.

L’evento è organizzato dall’associazione Trullando grazie alla sensibilità del main partner Dolce Bontà e di Amaro Mediterraneo e Cantine Tauro. Con il patrocinio gratuito del comune di Putignano.

http://bit.ly/2QEuPxl



INFO:

3921676030 – 3665072676 - info@trullando.it