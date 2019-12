Nate fa tappa al Joy's Pub di Bari

Nate, talentuoso songwriter californiano di casa a Berlino, fa tappa a Bari, il 13 Dicembre, al Joy's Pub, per l'ottava data del Joy's World Tour Music.



Le sue canzoni sono intrise del folk anni '70 della west coast, di blues e di una matrice indie americana che lo sposta leggermente verso il contemporaneo.



Con il Joy's World Tour Music, il mondo musicale passa dal Joy’s Pub



Dodici appuntamenti per questa prima parte di una rassegna che vedrà come protagonisti artisti di diversa nazionalità e di diversi stili, uniti dalla stessa urgenza di comunicare l’universalità della musica, la sua potenza, la sua capacità di unirci, azzerando le distanze.