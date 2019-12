Il Circolo Acli - Dalfino in collaborazione con i Sub della FIASS - BARI organizza per Giovedì sera 26 dicembre 2019 la 27^ Edizione della Natività a Mare, manifestazione culturale e religiosa.

Il Programma prevede dalle ore 19.00 di giovedì 26 dicembre 2019, Presepe vivente stabile nella grotta du “SETTANE” in Strada San Marco dei Veneziani nella Città vecchia di Bari (vicinanze sede operativa del circolo Acli – Dalfino).

Ore 20,00: da Strada San Marco dei Veneziani, avvio del Corteo del Presepe vivente che poi si snoderà per strade, vicoli, piazzette ed angoli caratteristici della Città vecchia, sino a giungere nel Piazzale della Basilica di S. Nicola per oltrepassare l’Arco di S. Nicola ed infine

alle h. 20,45 arrivare in riva al mare dove i Sub della FIASS faranno nascere Gesù Bambino nelle acque dell’Adriatico, specchio di mare antistante la Basilica di S. Nicola, quale segno di PACE, AMORE ed AMICIZIA nel mondo. L’avvenimento sarà segnalato a tutti con l’accensione da parte dei Sub della FIASS, di una gigantesca STELLA posta sui frangiflutti emergenti dallo specchio di mare quale simbolo di PACE nel mondo.

La manifestazione della “NATIVITA’ a MARE 2019”, è mirata ad un importante messaggio di PACE, AMORE ed AMICIZIA fra i popoli.

La su indicata iniziativa si avvale delle seguenti collaborazioni: la Capitaneria di Porto, la Dott.ssa Enza TACCOGNA per realizzazione dei costumi ed allestimento scenografico; Maestro Vito GUERRA per il gruppo “u Sciaraballe”; i SUB della FIASS di Bari; gruppo volontari del circolo Acli – Dalfino.

Informazioni tel. 080 5210355 (circolo Acli – Dalfino)