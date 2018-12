Corteo, fiaccole e una grande stella luminosa: a Bari vecchia Gesù bambino nasce in mare

I figuranti in costume sfilano per i vicoli della città vecchia, accompagnati dai timpanisti della Militia Sancti Nicolai, per raggiungere il tratto di lungomare in corrispondenza della Basilica di San Nicola. Sui frangiflutti, una grande stella luminosa segnala l'evento che sta per compiersi: Gesù bambino 'nasce' in mare, immerso nelle acque del lungomare dai subacquei della Fias.

VIDEO: IL CORTEO ATTRAVERSA LA CITTA' VECCHIA

Il tradizionale appuntamento della 'Natività a mare', promosso e organizzato dal circolo Acli Dalfino, si è rinnovato anche quest'anno nel giorno di Santo Stefano. Freddo e condizioni del mare non hanno fermato i sub della Fias, che hanno fatto immergere il bambinello nello spazio interno del lungomare, protetti dai frangiflutti. Una 'nascita' simbolica nelle acque dell'Adriatico, "in segno di pace, amore e amicizia nel mondo".