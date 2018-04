Naturacontronatura, gli scatti di Nemeth e di Marco in una mostra a Bari

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si terrà questa sera alle 19 negli spazi di Misia Arte e Cellule Creative Studio, in via Putignani 151/153 a Bari, l’opening della mostra di opere fotografiche “NATURACONTRONATURA”, realizzate da Stefano Di Marco e Joseph Nemeth. La mostra - aperta fino al 10 giugno - rivolge il suo sguardo al delicato rapporto tra la natura e le sue forme, e alla visione consapevole di come lo spazio, l’ambiente e la vita toccati dalla presenza dell’uomo restituiscano forme di disordine, abbandono, violenza e disfunzionalità. Le visioni fotografiche di Stefano Di Marco e Joseph Nemeth si inseriscono nel nuovo percorso di ricerca che lo spazio Misia Arte dedica ad artisti e figure dell’arte contemporanea, valorizzando i nuovi talenti e le riscoperte storiche dalla pittura alla scultura, dal design alla fotografia, passando dalla videoarte e raggiungendo i nuovi linguaggi dell’arte, sottolineando le emersioni territoriali. Percorso avviato con la mostra dedicata all’artista Tullio De Gennaro nel maggio 2017, seguita da quella dedicata a Franca Maranò. Il ritmo del progetto espositivo è completato da alcuni pezzi dal design originale selezionati dalla gallerista Anna Gambatesa ed elaborati da Stefano Straziota, direttore creativo del collettivo Cellule Creative Studio.