20 MAGGIO | DALLE ORE 18.30

Seconda giornata del Nazra Palestine short film festival



Ore 18.30

Presentazione della seconda giornata del Nazra Palestine short festival

con Cecilia Dalla Negra, giornalista di Osservatorio - Medioriente e Nordafrica

e Aldo Nicosia, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università degli Studi di Bari



Dalle ore 21

Proiezione di 8 cortometraggi

Cena tradizionale palestinese



Nazra Palestine short film festival, dopo aver viaggiato in Italia – Venezia, Firenze, Roma, Bologna, Napoli – essere stato in Palestina, nel territorio di Gaza, arriva anche a Bari.



Sabato 19 e domenica 20 maggio, il BreadAndRoses ospiterà la prima edizione (2017) del primo festival italiano di corti dedicato alla Palestina, che di e da questa terra racconta tante storie.

Ad ottobre 2018 riparte con la sua seconda edizione, che noi saremo felici nuovamente di accogliere.



Nato con la volontà di sostenere e far conoscere in Italia le eccellenze della produzione cinematografica palestinese, dà anche spazio allo sguardo di registi/e internazionali che raccontano in maniera inedita la condizione attuale della Palestina.

Autori e autrici che usano il linguaggio del cortometraggio per riflettere su tematiche come la libertà, la giustizia, l'autodeterminazione.



Nazra in arabo significa ‘sguardo’ e sono molti i punti di vista pronti a incrociarsi durante il festival, diversi per origine, per stili e per temi proposti. Attraverso questo festival è possibile far conoscere meglio la realtà palestinese, sollevare domande, fare breccia nel silenzio o nella disinformazione che gravano sulla condizione attuale di questo popolo e questa terra. Con le armi del cinema, quello avvincente e narrativo della fiction, quello giornalistico e obiettivo del documentario, quello visionario e poetico delle opere sperimentali.



Questa prima edizione del Nazra Palestine short film festival racconta la Palestina attraverso 24 cortometraggi, di cui 11 verranno proiettati a Bari



Ad accompagnarci in questi due appuntamenti gli sguardi attenti di Cecilia Dalla Negra, giornalista di Osservatorio Medioriente e Nordafrica e Aldo Nicosia, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l’Università degli Studi di Bari.



*INGRESSO LIBERO*



www.nazrashortfilmfestival.com

crowdfunding per l'edizione del 2018 https://bit.ly/2rH0LlC