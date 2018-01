Sabato 27 gennaio presso Quintiliano La Libreria di Bari Via Arcidiacono Giovanni 9, alle ore 18,30 verrà presentato il libro ''Né padri né figli'' di Osvaldo Capraro, edito da TERRAROSSA.

''Due storie che si incrociano, quella di Mino, ragazzo dall’infanzia problematica, e quella di don Paolo, viceparroco in forte crisi vocazionale; il primo ha la stoffa del calciatore, ma subisce il fascino degli ambienti criminali, il secondo è innamorato di una donna e cerca il coraggio per intraprendere una nuova vita. In un’opera dal ritmo sempre più incalzante e attraverso un doppio registro stilistico, Capraro ci racconta le parabole dei due protagonisti, sino all’impatto con una realtà molto diversa dalle loro aspettative.

Né padri né figli è un romanzo duro e vero, tra i primi ad aver fatto i conti con l’universo criminale della Sacra Corona Unita, prima che il noir pugliese diventasse una moda; in questa nuova edizione il linguaggio diventa più espressivo e si accosta ancor più al parlato, acquisendo una nuova autenticità.''

(Terrarossa)



Sarà presente Osvaldo Capraro



Dialoga con l'autore Giovanni Turi, editore TERRAROSSA





QUINTILIANO LA LIBRERIA



DI MARINA LEO & C. SAS



Via Arcidiacono Giovanni,9 70124 Bari



Info: 0805042665



Fb. @quintilianolalibreria