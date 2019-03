Presentazione della nuova fiaba “Nebrone a Colorandia” nella sede Archeoclub di Bari

L’associazione Crocerossine d’Italia Onlus Sezione di Bari presenterà martedì 12 marzo 2019 alle ore 18, 30, presso la sede Archeoclub in via G. Pellegrini 53 a Bari, il libro “Nebrone a Colorandia” di Natalia Bartoli dall’associazione. L’evento è patrocinato da Archeoclub. La fiaba, rivolta a grandi e piccini, scaturisce da un laboratorio di creatività inteso a trasmettere le conoscenze sulla percezione della luce e del colore proprie del linguaggio visuale. Una fiaba per lo sviluppo della creatività e di una nuova coscienza.

Interverranno l’autrice Natalia Bartoli, Grazia Andidero, responsabile dell’Associazione, Domenica Girasoli, psicologa-sicoterapeuta, Santa Fizzarotti Selvaggi, vice presidente nazionale dell’associazione Crocerossine d’Italia Onlus.