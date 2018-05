I Negramando al Demodè per il tributo alla band di Sangiorgi

Sabato 19 maggio al Demodè Club di Modugno (Ba), in collaborazione con Pat Eventi, sarà proposto uno speciale tributo alla band pugliese Negramaro, con l’esibizione della tribute band di casa massima Negramando, composta da Davide Rossini in voce e alla chitarra e al piano, Nico Losito alla batterista, Angelo Di Pierro, in arte An Steve, alla chitarra e Salvatore Pirolo al basso.

Da cinque anni questa tribute band porta il suono dei Negramaro in giro per la Puglia e per le regioni limitrofe, esibendosi sia in locali privati che nelle piazze. A dar vita questo progetto è stato il batterista scegliendo musicisti, che come lui, fossero estimatori del gruppo salentino.

La passione per il noto gruppo, autore di successi come “tutto scorre” Solo3min”, gli permette non solo di riprodurre il loro sound ma anche di trasmettere emozioni analoghe, cercando di seguire le orme di questa band nei suoni, nello spettacolo live e nell’energia che li contraddistingue.

Sul palco la band cerca di coinvolgere il pubblico, puntando a trasformare in un’occasione di scambio musicale e divertimento collettivo ogni loro esibizione. Dai primi successi all’ultimo album “Amore che torni”, i Negramando propongono un excursus musicale della band salentina, eseguendo i brani più conosciuti.

Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 20:30