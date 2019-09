Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d'Italia, ospite del festival. In proiezione "Bixa Travesty"

Gianmarco Negri, primo sindaco transgender d’Italia, aprirà la quinta edizione del Bari International Gender Film festival. L'appuntamento è per sabato 21 settembre 2019, al Teatro Polifunzionale AncheCinema di Bari (Corso Italia numero 112), a partire dalle ore 20.30. Nel corso della cerimonia inaugurale, insieme al primo cittadino di Tromello (Pavia), interverranno i direttori artistici del BIG Film Festival, Tita Tummillo e Miki Gorizia, le associazioni partner e il tavolo tecnico LGBTQI del Comune di Bari. L’incontro sarà aperto dall’esibizione canora dei RicchiToni, coro LGBT+ pugliese.

L'opening movie sarà il documentario Bixa Travesty (Brasile, 2018) di Claudia Priscilla e Kiko Goifman. La pellicola è un'autentica immersione nella vita pubblica e privata di Linn da Quebrada, una tra le più irriverenti artiste della scena LGBTQI+ brasiliana. A ritmo di funky, pop ed elettronica, la performer - che ama definirsi un tranny fag cisgender - mette il suo corpo in continua transizione al centro di un progetto artistico e politico, che sfida gli stereotipi di genere, l’eteronormatività e la supremazia machista. Voce sfrontata e coraggiosa delle favelas, Linn afferma il suo diritto di vivere e splendere, e si racconta in un ritratto esclusivo, già presentato con successo al Festival Internazionale del Cinema di Berlino del 2018.

Il party d’apertura, dalle ore 23.30, sarà affidato alla musica di Sasha Mannish, Pierpaolo Guaragno e St. Robot.

Il Bari International Gender Film Festival è il festival del cinema e delle arti performative su differenze di genere, identità ed orientamenti sessuali della città di Bari, promosso e organizzato dalla Cooperativa AL.I.C.E e realizzato con il sostegno della Regione Puglia, del Comune di Bari, di enti pubblici e privati, associazioni e cittadini, con la preziosa partnership di Apulia Film Commission, sostenitore del progetto dal 2015.

Il tema scelto per l’edizione del 2019, la quinta della storia del festival, è “Big Community”. In questo tempo di muri di rabbia, steccati identitari e gabbie del pensiero, riaffermare la comunità è necessario e rivoluzionario. Una comunità in cui sia possibile esistere, diventare, amare e raccontarsi senza sospetti e pregiudizi, celebrando l'unicità della propria natura. Con questo obiettivo culturale, il BIG Festival candida le arti a riscrivere la grammatica fondamentale delle relazioni umane, con l’obiettivo di promuovere una cultura di rispetto verso le diversità di genere, identità e orientamento sessuale.

Il programma completo del Bari International Gender Film Festival, le sinossi delle proiezioni e maggiori informazioni sulle location e sui ticket d’accesso sono disponibili sul sito internet www.bigff.it . Info e prenotazioni performance: 349.226.54.99 - 347.507.15.01. Info e prenotazioni proiezioni: 328.2549669 - 329.611.22.91.

*Tutti i film sono in lingua originale con sottotitoli*

*L’accesso alle proiezioni dei film non è consentito ai minori di 18 anni*

Contatti

Sito internet: www.bigff.it

Pagina Facebook: Bari International Gender film festival