I Negrita alla Feltrinelli con il loro decimo album "Desert Yacht Club"

I Negrita rtitornano con il loro decimo album in studio dal titolo Desert Yacht Club, non è un semplice nome, ma un vero e proprio omaggio ad un luogo d’ispirazione: l’omonima oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California, perchè come dicono, certi amori non finiscono mai. La band ci parlerà del nuovo lavoro e firmerà le copie dell'album.Per avere l'autografo acquista il cd alla Feltrinelli di Via Melo 119 e ritira il pass che dà accesso prioritario al firmacopie*.*1 pass per ogni cd acquistato, fino ad esaurimento.

Ingresso Libero

LUNEDÌ 12 MARZO 2018 DALLE ORE 18:30