''Nel castello di Barbablù'' in scena al Teatro Traetta di Bitonto

Nel castello di Barbablu, produzione Kuziba Teatro, in scena al Teatro Traetta di Bitonto il 2 febbraio alle 18.00:

con Livio Berardi, Rossana Farinati, Annabella Tedone

video animazioni Beatrice Mazzone

disegno luci Tea Primiterra

scene Bruno Soriato

regia e drammaturgia Raffaella Giancipoli

un produzione Kuziba

con il sostegno di Sistema Garibaldi, Regione Puglia

residenze artistiche Straligut Teatro, TRAC Teatri di Residenze Artistiche Contemporanee - Teatro CREST

si ringrazia MAT Teatro, Teatri di Bari, Biancheria Artistica Primiterra



Dentro questa storia c'è un castello, dentro al castello c'è un uomo dalla lunga barba blu, e poi ci sono una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutto da scoprire. Dentro questa storia ci sono i giochi che si fanno al buio, i segreti sotto i tavoli, i divieti che i genitori impongono ai figli e c'è una piccola chiave che apre la porta di una stanza proibita. Proibita fino a quando lei, la giovane sposa di Barbablù, non decide di ascoltare il suo istinto e aprirla. E dietro questa porta troverà.... Nel castello di Barbablù è un viaggio avventuroso dentro ciò che non conosciamo ancora di noi e del mondo che ci circonda, è un percorso dentro la curiosità che ci permette di sfidare le nostre paure e che ci racconta di come a volte la disobbedienza può essere un passaggio importante per diventare grandi.

Durata: 55 minuti

Età consigliata: dai 7 anni in su