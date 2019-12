Nella notte più lunga... celebrando il solstizio d'inverno

𝗡𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗡𝗢𝗧𝗧𝗘 𝗣𝗜𝗨̀ 𝗟𝗨𝗡𝗚𝗔...𝑪𝒆𝒍𝒆𝒃𝒓𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒊𝒍 𝒔𝒐𝒍𝒔𝒕𝒊𝒛𝒊𝒐 𝒅'𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒏𝒐

SPETTACOLO INTERATTIVO | INGRESSO GRATUITO

(prenotazione richiesta: 3402286978)



Giardino del Museo Archeologico del Pulo di Molfetta

21 dicembre 2019

Repliche ore 20 / 20.45 / 21.30



produzione Magnitudo - Sismi d'arte

con: Mauro Losapio, Isabella Ragno e Sara Brucoli

drammaturgia: Enrica del Rosso



«È la contemplazione dell'eterno e dell'immutato che ci spinge verso la conoscenza.» Tolomeo



Il solstizio d'inverno è un momento dell'anno mistico e ancestrale. Tutti i popoli dell'antichità hanno salutato e celebrato l'inizio della stagione più fredda creando tradizioni che si sono tramandate sino a noi sotto l'appellativo di "Natale". Ma da dove nascono alcuni simboli e usanze?



In questa performance interattiva, gli spettatori saranno protagonisti di un percorso multisensoriale grazie al quale sperimenteranno i diversi riti legati al solstizio d'inverno e ne assaggeranno i sapori. Un modo per riscoprire l'antica essenza del solstizio e propiziare un nuovo anno fortunato e gioioso.



Inoltre, in occasione dell'evento, il Museo Archeologico del Pulo sarà visitabile gratuitamente dalle ore 19 alle ore 21.30 (ultimo ingresso).



Evento realizzato con il contributo del Comune del Molfetta.

Si ringrazia la Parafarmacia Lovino per la gentile (e gustosa) collaborazione.



𝗣𝗿𝗲𝗻𝗼𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮:

3402286978 | ✉️ magnitudoarte@gmail.com