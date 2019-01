Al Teatro Di Cagno di Bari in scena lo spettacolo 'Nessuno è perfetto'

Sabato 19 ore 20,30 e Domenica 20 alle ore 18,30 in scena al Teatro Di Cagno di Bari lo spettacolo 'Nessuno è perfetto'

Le bugie hanno le gambe corte| Le cose che non si fanno, non si sanno! È proprio intorno a una situazione che dovrebbe rimanere nascosta che gira la storia della commedia “Nessuno è perfetto”. Angelo, succube del comportamento dispotico del suo datore di lavoro, (è anche suo cognato), è costretto quotidianamente a vestire i panni scomodi di un uomo che è in continua crisi con il proprio “io”. Organizza in casa sua incontri tra il “commendatore” e l’amate rumena, Ma un giorno qualcosa non va per il giusto verso e all’improvviso Angelo si ritrova al centro di una situazione sconveniente di fraintendimenti, equivoci, bugie e tanti colpi di scena che in una continua progressione ascendente sfocerà nella rottura degli equilibri di rapporti tra tutti i componenti della famiglia. La provvidenza, però, pone in loro soccorso il fratello Piero, cardinale in missione nel Venezuela, giunto in Italia per prendere parte al conclave per l’elezione del nuovo Papa. Ironia, umorismo e anche sana comicità propongono al pubblico una storia dal respiro pirandelliano, con i suoi personaggi in conflitto con se stessi e obbligati a indossare una maschera per ogni contesto della propria vita.

Biglietto euro 12

Le Prenotazioni dovranno essere effettuate al numero : 0805027439 – 3487632546