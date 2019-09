Ad Adelfia la presentazione del libro 'Nessuno Uccide la Morte' dello scrittore barese Leonardo Palmisano

Martedì 24 settembre dalle ore 19.00 presso la vecchia stazione ferroviaria di Adelfia (via Marconi, 31) i Presidi del Libro di Adelfia e l'APS Tipica Adelfia inaugurano il rinnovo della loro collaborazione con la presentazione del libro « Nessuno Uccide la Morte » dello scrittore barese Leonardo Palmisano.

Per l'apertura della 15esima edizione della Festa del libro, infatti, la sede di Fermatakm11 sarà trasformata ancora una volta in un caffè letterario.

Dialogheranno con l'autore di questa saga letteraria cominciata con il romanzo "Tutto Torna - Fandango Libri Edizioni - Massimiliano Scagliarini (giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno) e Vito Mariella (presidente dei Presidi del Libro di Adelfia)

In questo viaggio attraverso la Puglia proposto dall'opera di Palmisano in cui si intersecano storie di mafia, conti in sospeso e assassinii efferati, si snoda un thriller su amore e amicizia che le associazioni hanno scelto di presentare in uno luogo che promuove le tradizioni del territorio e la cultura agricola, particolarmente sensibile ai temi della legalità e dell'onestà intellettuale e lavorare perimetrando un micro sistema di welfare locale.



Per salutare l'autunno e allietare il palato degli ospiti l'associazione "Il Melograno" preparerà una spaghettata accompagnata dalla degustazione di vini nostrani.