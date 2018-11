“Netium Run”, corsa podistica non competitiva sul lungomare di Giovinazzo

Domenica 11 novembre, dalle ore 10:00, per le vie di Giovinazzo (Ba) si terrà la “Netium Run”, corsa podistica non competitiva che si svolgerà sul lungomare del comune barese, con due percorsi da 3 e 8 km.

Organizzata dalla SSD Netium e dall’Agenzia I Viaggi di Salomone, questa iniziativa ha l’intento di creare un momento di festa all’insegna dello sport e dell’aggregazione sociale. Non si rivolge, infatti, prettamente allo sportivo capace di percorrere l’intero tragitto, ma soprattutto agli amatori, alle famiglie e a chi desidera trascorrere una domenica diversa.

Per creare, infatti, un'atmosfera di divertimento e condivisione, l'organizzazione permette ai bambini, sino ai dieci anni non compiuti, di partecipare gratuitamente e ogni adulto avrà la possibilità di accompagnare massimo 2 bambini (previa iscrizione e autorizzazione di un genitore). Inoltre, parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Gargano 2000 di Giovinazzo che, senza scopo di lucro, ha come obiettivo lo sviluppo dell'autonomia e dell'integrazione sociale di soggetti con disabilità.

La “Netium Run” si svilupperà in vari momenti. Le attività avranno inizio alle 7:00, con l’apertura del Village, in quest’area tutti gli iscritti potranno ritirare il proprio kit corsa (sacca, maglia, pettorale e gadget). Alle 10:00 avrà inizio la gara suddivisa su due percorsi. Quella da 3 km interesserà il lungomare di ponente, mentre il percorso più lungo toccherà oltre questo lato anche quello di levante.

Terminata la corsa, si continuerà con musica, spettacolo e animazione fino alle ore 13:00. Per partecipare a questa iniziativa basterà scaricare il modulo di iscrizione o compilarlo sul sito “iviaggidisalomone.it”.

Netium Run – Piazza Vittorio Emanuele II – Giovinazzo (Ba)

Infoline: 0805857174

Inizio attività: 07:00