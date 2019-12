New year's eve - free party on the street con Rhomanife sound system

Caffè 79 -Ruvo di Puglia vi invita alla 6° edizione dell'evento di Capodanno: NEW YEAR'S EVE -free party on the street ROOTS, REGGAE, DUB, DANCEHALL NIGHT

''Diamo il benvenuto al nuovo anno, con un party per strada amplificato dal RHOMANIFE un sound system. musica, good vibes, drinks & food all night long!



Dalle ore 22:30 e fino alle 05:00 del mattino:

- South Love Vibration

- Bari New Rockers

- RHOMANIFE

+ guests and friends

powerd by: RHOMANIFE sound system



*consolle e microfoni aperti



*N.B.: IN CASO DI PIOGGIA O MALTEMPO

L'EVENTO SI SVOLGERA' AL COPERTO !!



A capodanno, Rhomanife con il sound system insieme a South Love Vibration, Bari New Rockers e tanti amici ed ospiti, in azione per voi con amore per diffondere il messaggio d'amore con brani di musica reggae con melodie e ritmi del cuore. Nel frattempo i Rhomanife pubblicano nuovi video live sui canali social you tube, facebook ed instagram, organizzano il tour 2020 e producono nuovi brani per rendere felice anche il tuo cuore...





