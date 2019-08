A Santo Spirito lo spettacolo 'Pane, Amore e Pomodoro' con Nico Salatino

Continua la seconda edizione di Festa del Mare – Bari 2019 promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Pugliapromozione, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari. Sabato 10 agosto ore 20.30 piazza dei Mille (ingresso gratuito) a Santo Spirito è in programma lo spettacolo Pane, Amore e Pomodoro, atto unico di Nico Salatino con Nico Salatino, Anna Maria Tisci, Aldo Fornarelli, Monica Angiuli e Anna Maria Damato. Colino suonatore ambulante riceve un invito da Marietta a cantare una canzone a casa sua e per questo gli offre 100 euro. Ma Marietta non dice tutta la verità. La canzone Colino la canterà davanti a Vincenzo, morto per finta. La farsa piena di spunti comici si rifà alla commedia dell'arte.

Prosegue fino al 18 agosto, dalle ore 19 alle 2 di notte, il Fortino Sant’Antonio ospita invece la 2^ edizione di “Bari Vinyl Connection”, mercato del vinile e dj set quotidiani a cura di Summit Club Bari, con il coordinamento del gruppo Assioma. Per la serata inaugurale in consolle Tuppi, Papaceccio & Meelone - "From Here To Eternity". Sempre al Fortino, sino all’11 agosto, dalle ore 19 a mezzanotte, spazio ai libri e alla lettura con “Sailing Books - Rotte letterarie” a cura di Spine: alcune tra le librerie indipendenti più attive della città presentano al pubblico un’accurata bibliografia ragionata attorno al tema del mare. Il mare che ha da sempre ispirato scrittori, poeti e illustratori. Un modo nuovo per conoscere i libri, i librai e il loro lavoro di presidio culturale. La giornata di apertura è affidata a Spine e Millelibri.